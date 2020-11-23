23.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Где сделать КТ легких в Бердске, Искитиме и Новосибирске: Обзор цен и адреса клиник

16:30 23.11.2020, Дарья Моисеенко Фото: George Washington University Hospital
1 0

Где можно пройти обследование без очередей,направления врача и самой привлекательной цене узнавал "Курьер. Среда. Бердск".

% name% title
КТ легких в Новосибирске стало стоить гораздо дороже
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

С онкологией в COVID-19 можно умирать? Не может попасть на прием к онкологу и проходит платное обследование больная с раком груди Наталья в БердскеГде сделать КТ легких в Бердске, Искитиме и Новосибирске: Обзор цен и адреса клиникЕщё 605 новостей

В Новосибирской области на 23 ноября зафиксировано 21 259 случаев заражения COVID-19. В первую очередь коронавирус поражает легкие человека. В связи с этим вырос спрос и цена услуги КТ легких. «Курьер. Среда. Бердск.» выяснял, сколько времени в разгар пандемии нужно ждать очередь на жизненно-важное исследование и сколько оно стоит, а также, как изменилась ситуация в клиниках, где не было приборов КТ в начале пандемии.

КТ в Бердске

Напомним, пройти компьютерную томографию в Бердске нелегко. В первую волну пандемии коронавируса « Курьер. Среда. Бердск» обзвонил все частные клиники города и одна из них делает исследование легких, заявляя, что у них нет прибора КТ. Во вторую вспышку эпидемии ситуация с компьютерной томографией не изменилась. По-прежнему оказывают услугу КТ легких во второй взрослой поликлинике №2 по адресу: ул Боровая, 109.

- КТ легких делается только с назначения врача и процедура сейчас в очереди, - в регистратуре подчеркнули, что услуга бесплатная.

КТ в Искитиме

Жители Бердска могут обратиться в соседний город, Искитим . КТ легких можно пройти в частной клинике «Санитас» на ул. Молдавской, 50. Запись проводится через сайт. Стоимость услуги 4200 рублей. Компьютерную томографию дыхательных путей можно пройти без записи врача. В ЦГБ Искитима нет прибора КГ, поэтому пройти обследование можно в частной клинике за деньги.

КТ в Академгородке

Диагностику легких можно пройти в знаменитой клинике им. Мешалкина, но с конца марта там введен карантин, когда закончится, сотрудники клиники не знают.

КТ в Новосибирске

В Новосибирске большое изобилие частных клиник, которые предоставляют компьютерную диагностику грудной клетки.
Так, клиника в самом центре Новосибирска на Красном проспекте, 54 предоставляет услугу КТ легких за 5000 рублей. Направление от врача не требуется, результат будет готов через сутки, на сегодня в клинике есть места на ноябрь. Такая же цена с диагностикой грудной клетки в медклинике «Апекс», расположенной по адресу Фрунзе, 9. В ней, чтобы воспользоваться обследованием легких , не потребуется назначение врача. Результат будет готов через 24 часа и пациентов КТ клиника может принять в ближайшее время.

В «Евромед Клинике» на улице Гоголя, 42 вы сможете записаться только на декабрь 2020, но и цена за услугу КТ легких всего 3800 рублей. Готовый результат будет известен на следующие сутки.
В клинике НИИТО можно сделать два вида обследования за 3500 и 4500 рублей. Разница этих КТ заключается во времени ожидания результата. Итог более дорогой диагностики: 2 часа и вы знаете, что с вашими легкими. Результат дешевой компьютерной томографии будет готов через сутки.

Пожалуй, самое дешевое КТ можно сделать в «Медицинском институте имени Сергея Березина» по адресу: улица Бориса Богаткова,109. Записаться можно на самое ближайшее время. Стоить услуга будет всего 2900 рублей, а результат диагностики станет известен через 30 минут. Получить компьютерную томографию легких можно без направления доктора.

На сегодня, 23 ноября, стоимость КТ легких в Новосибирске от 2900 до 5000 рублей. В начале первой волны пандемии обследование грудной клетке варьировалось от 2400 до 3500 рублей.
______________________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

COVID-19 Ковид коронарирус КТ легкие пандемия вторая волна смертность
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы пользовались услугой КТ?

Бердчанка, 23 ноября 2020 17:02
Совсем очумели. Везде наживаются на горе людей. Все специально.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

График движения поездов на время строительства станции "Спортивная" изменили в Новосибирске. Расписание поездов
17:30 23-11-2020
График движения поездов на время строительства станции
Условие автоматического роста пенсии с декабря 2020: информацию озвучил ПФР 23 ноября 2020
17:25 23-11-2020
Условие автоматического роста пенсии с декабря 2020: информацию озвучил ПФР 23 ноября 2020
Нет вспышек COVID-19 в школах, заявил министр Кравцов
17:24 23-11-2020
Нет вспышек COVID-19 в школах, заявил министр Кравцов
Каким категориям пенсионеров выплатят по 12 000 рублей в 2021 году
17:20 23-11-2020
Каким категориям пенсионеров выплатят по 12 000 рублей в 2021 году
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 28
17:19 23-11-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Ледяной шторм назвал колоссальным в Приморье Песков
17:17 23-11-2020
Ледяной шторм назвал колоссальным в Приморье Песков
Сделать "шаг назад" попросил Путина экс-глава офиса Зеленского
17:16 23-11-2020
Сделать
БердскС онкологией в COVID-19 можно умирать? Не может попасть на прием к онкологу и проходит платное обследование больная с раком груди Наталья в Бердске
17:03 23-11-2020
С онкологией в COVID-19 можно умирать? Не может попасть на прием к онкологу и проходит платное обследование больная с раком груди Наталья в Бердске
Помочился на сына одноклассник в школьном туалете, рассказала на видео мама в Новосибирске. Учитель заставила сидеть на уроках мокрым
17:03 23-11-2020
Помочился на сына одноклассник в школьном туалете, рассказала на видео мама в Новосибирске. Учитель заставила сидеть на уроках мокрым
После ссоры со стрельбой из-за родительского чата завело уголовное дело МВД в Санкт-Петербурге
17:00 23-11-2020
После ссоры со стрельбой из-за родительского чата завело уголовное дело МВД в Санкт-Петербурге