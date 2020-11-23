Где сделать КТ легких в Бердске, Искитиме и Новосибирске: Обзор цен и адреса клиник

Где можно пройти обследование без очередей,направления врача и самой привлекательной цене узнавал "Курьер. Среда. Бердск".

КТ легких в Новосибирске стало стоить гораздо дороже

В Новосибирской области на 23 ноября зафиксировано 21 259 случаев заражения COVID-19. В первую очередь коронавирус поражает легкие человека. В связи с этим вырос спрос и цена услуги КТ легких. «Курьер. Среда. Бердск.» выяснял, сколько времени в разгар пандемии нужно ждать очередь на жизненно-важное исследование и сколько оно стоит, а также, как изменилась ситуация в клиниках, где не было приборов КТ в начале пандемии.

КТ в Бердске

Напомним, пройти компьютерную томографию в Бердске нелегко. В первую волну пандемии коронавируса « Курьер. Среда. Бердск» обзвонил все частные клиники города и одна из них делает исследование легких, заявляя, что у них нет прибора КТ. Во вторую вспышку эпидемии ситуация с компьютерной томографией не изменилась. По-прежнему оказывают услугу КТ легких во второй взрослой поликлинике №2 по адресу: ул Боровая, 109.

- КТ легких делается только с назначения врача и процедура сейчас в очереди, - в регистратуре подчеркнули, что услуга бесплатная.

КТ в Искитиме

Жители Бердска могут обратиться в соседний город, Искитим . КТ легких можно пройти в частной клинике «Санитас» на ул. Молдавской, 50. Запись проводится через сайт. Стоимость услуги 4200 рублей. Компьютерную томографию дыхательных путей можно пройти без записи врача. В ЦГБ Искитима нет прибора КГ, поэтому пройти обследование можно в частной клинике за деньги.

КТ в Академгородке

Диагностику легких можно пройти в знаменитой клинике им. Мешалкина, но с конца марта там введен карантин, когда закончится, сотрудники клиники не знают.

КТ в Новосибирске

В Новосибирске большое изобилие частных клиник, которые предоставляют компьютерную диагностику грудной клетки.

Так, клиника в самом центре Новосибирска на Красном проспекте, 54 предоставляет услугу КТ легких за 5000 рублей. Направление от врача не требуется, результат будет готов через сутки, на сегодня в клинике есть места на ноябрь. Такая же цена с диагностикой грудной клетки в медклинике «Апекс», расположенной по адресу Фрунзе, 9. В ней, чтобы воспользоваться обследованием легких , не потребуется назначение врача. Результат будет готов через 24 часа и пациентов КТ клиника может принять в ближайшее время.

В «Евромед Клинике» на улице Гоголя, 42 вы сможете записаться только на декабрь 2020, но и цена за услугу КТ легких всего 3800 рублей. Готовый результат будет известен на следующие сутки.

В клинике НИИТО можно сделать два вида обследования за 3500 и 4500 рублей. Разница этих КТ заключается во времени ожидания результата. Итог более дорогой диагностики: 2 часа и вы знаете, что с вашими легкими. Результат дешевой компьютерной томографии будет готов через сутки.

Пожалуй, самое дешевое КТ можно сделать в «Медицинском институте имени Сергея Березина» по адресу: улица Бориса Богаткова,109. Записаться можно на самое ближайшее время. Стоить услуга будет всего 2900 рублей, а результат диагностики станет известен через 30 минут. Получить компьютерную томографию легких можно без направления доктора.

На сегодня, 23 ноября, стоимость КТ легких в Новосибирске от 2900 до 5000 рублей. В начале первой волны пандемии обследование грудной клетке варьировалось от 2400 до 3500 рублей.

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