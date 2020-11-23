Требуют отдельный день приема в пандемию COVID-19 у главврача ЦГБ Дробинской беременные Бердска. Одна будущая мать уже заболела коронавирусом

Отдельный прием для беременных требуют бердчанки

Есть ли отдельный прием терапевта и узких специалистов в женской консультации для беременных Бердска? На этот вопрос "Курьер. Среда. Бердск" ответили в министерстве здравоохранения Новосибирской области. Напомним, просят организовать прием врачей только для беременных в женской консультации в пандемию жительницы Бердска. Они обратились к главному врачу ЦГБ Бердска Дробинской через редакцию. Неужели нельзя организовать прием врачей в ЖК по определённым дням? Спрашивала бердчанка. Ведь это огромный риск поймать коронавирусную инфекцию в обычной поликлинике.

- В женской консультации БЦГБ предусмотрен кабинет терапевта, - сообщил министр здравоохранения Хальзов 16 ноября.

На вопрос о приеме узких специалистов ответ Хальзов не дал.

При этом Хальзов отметил, что говорить достоверно о влиянии новой коронавирусной инфекции на течение беременности женщины и внутриутробное развитие плода в настоящее время не представляется возможным. Поскольку для этого требуется проведение многоцентровых исследований, что не входит в задачи практического здравоохранения.

Заболевание коронавирусом у новорожденных детей наблюдается крайне редко, при этом внутриутробной передачи инфекции не доказано.

- В Бердске выявлен только один случай COVID-19 у беременной женщины, - сообщили в Минздраве.

Также Хальзов сообщил, что порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности регламентирован приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)». Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности в Бердской центральной городской больнице организовано в соответствии с данным Порядком.