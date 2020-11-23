23.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Искала улики у начальника отделения Пенсионного фонда ФСБ

15:12 23.11.2020 Фото: © ЦОС ФСБ, архив
0

По данным источника, они связаны с уголовным делом, возбужденным по факту хищения 170 млн рублей руководством медцентра "Добрый доктор".

% name% title
У сотрудников УФСБ к самому Трофимову вопросов нет

Оперативно-разыскные мероприятия провели сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю у руководителя пенсионного фонда по региону, депутата Заксобрания края Бориса Трофимова. Мероприятия связаны с уголовным делом, возбужденным по факту хищения 170 млн рублей руководством медцентра "Добрый доктор", одним из руководителей которого является сын Трофимова, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Представители УФСБ России по Алтайскому краю побывали на прошлой неделе в том числе у Бориса Трофимова - отца одного из фигурантов уголовного дела (возбужденного по факту хищения 170 млн рублей руководством медцентра "Добрый доктор"). По уголовному делу были проведены оперативно-разыскные мероприятия по месту работы Бориса Трофимова", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что у сотрудников УФСБ к самому Трофимову вопросов нет: оперативные мероприятия были проведены, так как у него прямые родственные связи с одним из фигурантов.

В региональных СМИ и социальных сетях 23 ноября появилась информация о том, что в подразделении Пенсионного фонда по Алтайскому краю, которое возглавляет Борис Трофимов, сотрудник УФСБ провели проверку документов.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту хищения 170 млн рублей руководством консультативно-диагностического центра "Добрый доктор", директору "Доброго доктора", главврачу и его заместителю предъявлено обвинение. По данным следствия, с апреля 2016 по август 2020 года они предоставили в территориальный фонд обязательного медицинского страхования реестры счетов на оплату медпомощи в рамках ОМС, но услуги эти реально оказаны не были. Также были предоставлены подложные документы о затратах на аренду помещений, медоборудования, обучение персонала, которые должны были быть возмещены из средств ФОМС.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. 7 октября оперштаб региона сообщил, что клиника "Добрый доктор" среди других частных медучреждений привлечена на добровольных началах к лечению пациентов с коронавирусом.

Источник: ТАСС

алтай обыск Борис Трофимов ФСБ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нашли, что искали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Объединять и экономить: «Ростелеком» предлагает новосибирцам платить по счетам выгоднее
15:48 23-11-2020
Объединять и экономить: «Ростелеком» предлагает новосибирцам платить по счетам выгоднее
БердскИщет студентов в вузы МВД России среди жителей Бердска
15:45 23-11-2020
Ищет студентов в вузы МВД России среди жителей Бердска
Беглого преступника задержали в самолета Толмачева. Смотрите видео
15:42 23-11-2020
Беглого преступника задержали в самолета Толмачева. Смотрите видео
Правила возмещения затрат туроператорам из-за коронавируса. Документ правительства
15:40 23-11-2020
Правила возмещения затрат туроператорам из-за коронавируса. Документ правительства
Диски с Cyberpunk 2077для PS4 начали рассылать по магазинам. Берегитесь спойлеров
15:32 23-11-2020
Диски с Cyberpunk 2077для PS4 начали рассылать по магазинам. Берегитесь спойлеров
Белоруссия расширит санкции против Евросоюза, решил Лукашенко
15:30 23-11-2020
Белоруссия расширит санкции против Евросоюза, решил Лукашенко
БердскПравила поездки по льготным транспортным картам изменятся с 1 января 2021 в Бердске. Как, срочно узнайте
15:30 23-11-2020
Правила поездки по льготным транспортным картам изменятся с 1 января 2021 в Бердске. Как, срочно узнайте
Тотально полное солнечное затмение - 14 декабря 2020 года. Точно время начала уникального затмения из цепочки Сароса длиною в 1289 лет
15:20 23-11-2020
Тотально полное солнечное затмение - 14 декабря 2020 года. Точно время начала уникального затмения из цепочки Сароса длиною в 1289 лет
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
15:16 23-11-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
В каких регионах платят самую большую зарплату в России. Рейтинг городов
15:15 23-11-2020
В каких регионах платят самую большую зарплату в России. Рейтинг городов