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Скончался 361 пациент с COVID-19 за сутки на 23 ноября в России

15:00 23.11.2020 Фото: pixabay.com
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За весь период от коронавируса умерло 36 540 человек.

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Ситуация с коронавирусом сложная
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Скончался 361 пациент с COVID-19 за сутки на 23 ноября в РоссииТакого еще не было: Число зараженных COVID-19 за сутки на 23 ноября стало известно в РоссииЕщё 603 новостей

За последние сутки в России выявлено 25 173 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 917 (23,5%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Дагестан – 0,5%

2. Республика Калмыкия, Ханты – Мансийский автономный округ – 0,6%
3. Республика Марий Эл – 0,7%

Нарастающим итогом выявлено 2 114 502 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 16 002 человека:

Москва – 5064
Санкт-Петербург – 1449
Саратовская область – 611
Московская область – 552

Свердловская область – 394
Красноярский край – 335
Брянская область – 293
Томская область – 226
Краснодарский край – 222
Омская область – 219
Алтайский край – 205
Ростовская область – 200
Пермский край – 198
Иркутская область – 197
Архангельская область – 192
Мурманская область – 192
Нижегородская область – 191
Республика Бурятия – 184
Курская область – 183
Тульская область – 174
Кемеровская область – 167
Республика Саха (Якутия) – 167
Ленинградская область – 163
Тюменская область – 158
Забайкальский край – 151
Ульяновская область – 148
Псковская область – 142
Самарская область – 139
Оренбургская область – 134
Костромская область – 124
Республика Карелия – 124
Кабардино-Балкарская Республика – 124
Владимирская область – 113
Челябинская область – 112
Калининградская область – 108
Калужская область – 105
Амурская область – 104
Ханты-Мансийский автономный округ – 100
Республика Коми – 98
Удмуртская Республика – 98
Рязанская область – 97
Республика Ингушетия – 97
Хабаровский край – 96
Ямало-Ненецкий автономный округ – 95
Вологодская область – 93
Ставропольский край – 92
Республика Дагестан – 91
Сахалинская область – 89
Воронежская область – 84
Астраханская область – 79
Магаданская область – 71
Республика Мордовия – 67
Приморский край – 67
Новосибирская область – 66
Республика Татарстан – 63
Липецкая область – 61
Новгородская область – 61
Белгородская область – 55
Ивановская область – 51
Республика Северная Осетия – Алания – 51
Тверская область – 49
Республика Адыгея – 49
Карачаево-Черкесская Республика – 46
Республика Крым – 43
Волгоградская область – 41
Пензенская область – 39
Еврейская автономная область – 32
Республика Алтай – 30
Республика Хакасия – 28
Республика Тыва – 27
Камчатский край – 27
Ярославская область – 25
Тамбовская область – 23
Чеченская Республика – 23
Республика Калмыкия – 22
Смоленская область – 21
Курганская область – 19
Ненецкий автономный округ – 18
Орловская область – 16
Кировская область – 12
Республика Чувашия – 10
Республика Марий Эл – 7
Севастополь – 4
Республика Башкортостан – 4
Чукотский автономный округ – 1

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 611 445 человек.

За сутки подтвержден 361 летальный случай с коронавирусом:

Москва – 71
Московская область – 20
Санкт-Петербург – 20
Ростовская область – 19
Красноярский край – 17

Нижегородская область – 14
Омская область – 14
Иркутская область – 13
Республика Бурятия – 13
Воронежская область – 12
Пермский край – 10
Свердловская область – 10
Республика Саха (Якутия) – 10
Челябинская область – 9
Краснодарский край – 7
Вологодская область – 6
Мурманская область – 6
Забайкальский край – 6
Волгоградская область – 5
Ханты-Мансийский автономный округ – 5
Новосибирская область – 5
Белгородская область – 4
Республика Крым – 4
Республика Дагестан – 4
Ставропольский край – 4
Кемеровская область – 4
Астраханская область – 3
Севастополь – 3
Кабардино-Балкарская Республика – 3
Республика Татарстан – 3
Удмуртская Республика – 3
Оренбургская область – 3
Ямало-Ненецкий автономный округ – 3
Приморский край – 3
Смоленская область – 2
Тульская область – 2
Ярославская область – 2
Чеченская Республика – 2
Пензенская область – 2
Республика Хакасия – 2
Алтайский край – 2
Хабаровский край – 2
Курская область – 1
Липецкая область – 1
Орловская область – 1
Тверская область – 1
Республика Ингушетия – 1
Республика Башкортостан – 1
Самарская область – 1
Амурская область – 1
Еврейская автономная область – 1

За весь период от коронавируса умерло 36 540 человек.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 72,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 520 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 481,6 тыс. человек.

Источник: стопкоронавирус.рф

COVID-19 коронавирус пандемия
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