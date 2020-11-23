Такого еще не было: Число зараженных COVID-19 за сутки на 23 ноября стало известно в России

COVID-19 никогда не оставит человечество

За последние сутки в России выявлено 25 173 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 917 (23,5%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Дагестан – 0,5%



2. Республика Калмыкия, Ханты – Мансийский автономный округ – 0,6%3. Республика Марий Эл – 0,7%

Нарастающим итогом выявлено 2 114 502 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 16 002 человека:

Москва – 5064

Санкт-Петербург – 1449

Саратовская область – 611

Московская область – 552



Свердловская область – 394Красноярский край – 335Брянская область – 293Томская область – 226Краснодарский край – 222Омская область – 219Алтайский край – 205Ростовская область – 200Пермский край – 198Иркутская область – 197Архангельская область – 192Мурманская область – 192Нижегородская область – 191Республика Бурятия – 184Курская область – 183Тульская область – 174Кемеровская область – 167Республика Саха (Якутия) – 167Ленинградская область – 163Тюменская область – 158Забайкальский край – 151Ульяновская область – 148Псковская область – 142Самарская область – 139Оренбургская область – 134Костромская область – 124Республика Карелия – 124Кабардино-Балкарская Республика – 124Владимирская область – 113Челябинская область – 112Калининградская область – 108Калужская область – 105Амурская область – 104Ханты-Мансийский автономный округ – 100Республика Коми – 98Удмуртская Республика – 98Рязанская область – 97Республика Ингушетия – 97Хабаровский край – 96Ямало-Ненецкий автономный округ – 95Вологодская область – 93Ставропольский край – 92Республика Дагестан – 91Сахалинская область – 89Воронежская область – 84Астраханская область – 79Магаданская область – 71Республика Мордовия – 67Приморский край – 67Новосибирская область – 66Республика Татарстан – 63Липецкая область – 61Новгородская область – 61Белгородская область – 55Ивановская область – 51Республика Северная Осетия – Алания – 51Тверская область – 49Республика Адыгея – 49Карачаево-Черкесская Республика – 46Республика Крым – 43Волгоградская область – 41Пензенская область – 39Еврейская автономная область – 32Республика Алтай – 30Республика Хакасия – 28Республика Тыва – 27Камчатский край – 27Ярославская область – 25Тамбовская область – 23Чеченская Республика – 23Республика Калмыкия – 22Смоленская область – 21Курганская область – 19Ненецкий автономный округ – 18Орловская область – 16Кировская область – 12Республика Чувашия – 10Республика Марий Эл – 7Севастополь – 4Республика Башкортостан – 4Чукотский автономный округ – 1

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 611 445 человек.

За сутки подтвержден 361 летальный случай с коронавирусом:

Москва – 71

Московская область – 20

Санкт-Петербург – 20

Ростовская область – 19

Красноярский край – 17



Нижегородская область – 14Омская область – 14Иркутская область – 13Республика Бурятия – 13Воронежская область – 12Пермский край – 10Свердловская область – 10Республика Саха (Якутия) – 10Челябинская область – 9Краснодарский край – 7Вологодская область – 6Мурманская область – 6Забайкальский край – 6Волгоградская область – 5Ханты-Мансийский автономный округ – 5Новосибирская область – 5Белгородская область – 4Республика Крым – 4Республика Дагестан – 4Ставропольский край – 4Кемеровская область – 4Астраханская область – 3Севастополь – 3Кабардино-Балкарская Республика – 3Республика Татарстан – 3Удмуртская Республика – 3Оренбургская область – 3Ямало-Ненецкий автономный округ – 3Приморский край – 3Смоленская область – 2Тульская область – 2Ярославская область – 2Чеченская Республика – 2Пензенская область – 2Республика Хакасия – 2Алтайский край – 2Хабаровский край – 2Курская область – 1Липецкая область – 1Орловская область – 1Тверская область – 1Республика Ингушетия – 1Республика Башкортостан – 1Самарская область – 1Амурская область – 1Еврейская автономная область – 1

За весь период от коронавируса умерло 36 540 человек.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 72,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 520 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 481,6 тыс. человек.

Источник: стопкоронавирус.рф