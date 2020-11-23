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Напал на баптистскую церковь неизвестный. Двое погибли. Смотрите видео

15:04 23.11.2020 Фото: стоп-кадр
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В момент нападения службы в церкви не проходили. Туда завели бездомных людей, чтобы они не замерзли на улице.

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В США неизвестный напал на церковь, два человека погибли

Несколько человек получили ножевые ранения в баптистской церкви в городе Сан-Хосе в Калифорнии, сообщает полиция.
"Мы можем подтвердить, что есть несколько человек с ножевыми ранениями; у некоторых ранения, опасные для жизни", - говорится в сообщении полиции Сан-Хосе в Twitter.

Позднее мэр города Сэм Ликкардо сообщил, что два человека скончались от ножевых ранений, полученных в баптистской церкви города Сан-Хосе в Калифорнии, подозреваемый в нападении арестован.

"Мы скорбим с семьями двух местных жителей, которые скончались от ножевых ранений во время нападения в баптистской церкви... Полиция Сан-Хосе арестовала подозреваемого. Другие тяжело ранены, и мы молимся о них", - написал мэр города в Twitter.

Полиция Сан-Хосе уточнила, что в момент нападения службы в церкви не проходили. В церковь завели бездомных людей, чтобы они не замерзли на улице.

нож сша убийство церковь
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