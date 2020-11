Напал на баптистскую церковь неизвестный. Двое погибли. Смотрите видео

Несколько человек получили ножевые ранения в баптистской церкви в городе Сан-Хосе в Калифорнии, сообщает полиция.

"Мы можем подтвердить, что есть несколько человек с ножевыми ранениями; у некоторых ранения, опасные для жизни", - говорится в сообщении полиции Сан-Хосе в Twitter.

Позднее мэр города Сэм Ликкардо сообщил, что два человека скончались от ножевых ранений, полученных в баптистской церкви города Сан-Хосе в Калифорнии, подозреваемый в нападении арестован.



"Мы скорбим с семьями двух местных жителей, которые скончались от ножевых ранений во время нападения в баптистской церкви... Полиция Сан-Хосе арестовала подозреваемого. Другие тяжело ранены, и мы молимся о них", - написал мэр города в Twitter.

Полиция Сан-Хосе уточнила, что в момент нападения службы в церкви не проходили. В церковь завели бездомных людей, чтобы они не замерзли на улице.

#BREAKING: Multiple people stabbing reported inside the Grace Baptist Church in San Jose, #California. Police say more information will be released when it becomes available. #Stabbing pic.twitter.com/byh75KcBwA

— Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) November 23, 2020