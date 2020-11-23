Редчайшее астрономическое явление 21 декабря 2020 предсказали ученые

Хотя лучшие условия для просмотра будут вблизи экватора, это событие можно будет наблюдать в любой точке Земли, если позволит погода.

В декабре Юпитер и Сатурн впервые со времен средневековья будут выглядеть как двойная планета

Сразу после заката вечером 21 декабря Юпитер и Сатурн появятся в ночном небе Земли ближе друг к другу, чем они были со времен средневековья, предлагая людям небесное угощение в день зимнего солнцестояния.

«Совмещения между этими двумя планетами довольно редки, они происходят примерно раз в 20 лет, но это соединение исключительно редко из-за того, насколько близко планеты будут располагаться друг к другу», - сказал астроном Университета Райса Патрик Хартиган. «Вам придется полностью вернуться к самому рассвету 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое совпадение между этими объектами, видимыми в ночном небе».

Юпитер и Сатурн приближаются друг к другу в небе Земли с лета. С 16 по 25 декабря их разделяет меньше диаметра полной луны.

« Вечером ближайшего сближения 21 декабря они будут выглядеть как двойная планета, разделенная лишь 1/5 диаметра полной Луны», - сказал Хартиган, профессор физики и астрономии. «Для большинства зрителей в телескоп каждая планета и несколько их самых больших спутников будут видны в тот вечер в одном поле зрения».

Хотя лучшие условия для просмотра будут вблизи экватора, это событие можно будет наблюдать в любой точке Земли, если позволит погода. Хартиган сказал, что этот планетарный дуэт будет появляться в небе на западе каждый вечер примерно на час после захода солнца .

«Чем дальше на север будет наблюдатель, тем меньше времени у него будет, чтобы мельком увидеть соединение, прежде чем планеты опустятся за горизонт», - сказал он. К счастью, планеты будут достаточно яркими, чтобы их можно было наблюдать в сумерках, что может быть лучшим временем для многих американских зрителей, чтобы наблюдать соединение.

«К тому времени, когда небо в Хьюстоне полностью потемнеет, например, соединение будет всего на 9 градусов над горизонтом», - сказал Хартиган. «Это можно было бы рассмотреть, если бы погода благоприятствовала и у вас был беспрепятственный вид на юго-запад».

Но через час после заката люди, смотрящие в небо в Нью-Йорке или Лондоне, обнаружат планеты еще ближе к горизонту, примерно на 7,5 градуса и 5,3 градуса соответственно. По его словам, зрителям там и в аналогичных широтах будет полезно увидеть это редкое астрономическое зрелище как можно скорее после захода солнца.

По словам Хартигана, тем, кто предпочитает подождать и увидеть Юпитер и Сатурн так близко друг к другу и выше в ночном небе , придется остаться до 15 марта 2080 года. После этого пара не появится раньше 2400 года.

Источник: phys.org