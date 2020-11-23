Точный гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года

Астролог считает, что в целом это время должно подарить нам немало новых возможностей

Павел Глоба поделился своим авторитетным мнением относительно того, как можно привлечь удачу на последней неделе осени. Старайтесь следовать советам одного из самых сильных опытных и мудрых астрологов России, чтобы стать успешнее.

Астролог считает, что в целом это время должно подарить нам немало новых возможностей.

Овен

У Овнов начинается период, в который нужно постараться перевести отношения на новый уровень. Также полезно будет проводить как можно больше времени с близкими и родственниками. Нужно избегать ссор и самокопаний, потому что это может разрушить биополе. Главными источниками счастья для Овнов будут открытость и честность. В финансовой сфере им тоже удастся преуспеть. Желательно только 26 числа быть предельно осторожными. На выходных можно заняться шопингом — это будут самые благоприятные дни недели.

Телец

Тельцам нельзя позволять окружающим людям управлять собой. Следование двенадцати особым законам Вселенной поможет не допустить этого. Неделя начнется с очень благоприятной ноты, что полезно отразится финансовой и любовной удаче. Самый последний день окажется сложным, но в воскресенье избежать проблем можно будет просто оставшись дома. В деловых и в личных отношениях Тельцам стоит быть более гибкими. Это поможет им избежать ссор и конфликтов. Также на этой неделе необходимо заняться возвращением долгов.

Близнецы

25, 26 и 27 ноября станут самыми яркими и позитивными днями для Близнецов. В эти дни Близнецам стоит следовать своим зодиакальным жизненным принципам. Это поможет им оставаться самими собой и быть продуктивными во всех сферах. В любовной сфере людям этого Знака желательно избегать ссор, а в делах финансового характера лучше перестать принимать важные решения. Покупки можно совершать с 25 по 27 число, а вот в понедельник лучше этого не делать. Также сейчас нужно пристально следить за своим здоровьем и не переохлаждаться.

Рак

Конец осени для Раков будет очень удачным и ярким временем, в которое они смогут одержать победы в самых разных сферах. В это благоприятное время можно попробовать привязать к себе удачу на очень долгий срок. В этом Ракам помогут десять простых правил счастливого человека. Также на этой неделе стоит заняться уборкой, наведением порядка на рабочем месте. Любовь и отношения станут второстепенными. Самое главное сейчас — жить в комфорте и посвящать себя делам, работе, решению насущных проблем и обязанностей.

Лев

Очень многие Львы могут почувствовать себя одинокими. Нельзя открывать душу незнакомым людям. Важно научиться распознавать энергетических вампиров и научиться защищаться от них. В случае проблем лучше идти за поддержкой к близким. Всем, кто находится в поисках, лучше не ждать у моря погоды, а действовать самим — знакомиться, приглашать на свидания. В финансовом плане больше всего повезет творчески развитым Львам, особенно 25 и 26 числа — в период, когда звезды займут самое лучшее положение на небе.

Дева

Девам Павел Глоба рекомендует заострить внимание на домашних делах, покупках для дома, наведении порядка и его поддержании. Это поможет победить проблемы в отношениях и быстрее приходить к соглашениям с близкими. На этой неделе можно заняться поисками новой работы и своего предназначения. Шесть упражнений помогут ускорить процесс поиска призвания. Что касается финансовой сферы, то это время идеально подходит для покупки мебели, новой квартиры, начала ремонта. Неделя пройдет быстро, так что лучше наслаждаться каждым приятным мигом.

Весы

На этой неделе есть шанс повстречать очень важного и интересного человека. Общение с ним может привести к появлению новой мотивации и энтузиазма в работе, к появлению новых идей. Благоприятными для Весов будут поездки личного и делового характера. Сейчас людям этого Знака стоит воспользоваться простыми способами привлечения удачи. Особенно важным это станет 26 числа, когда звезды и планеты временно будут в диссонансе. В целом эта неделя очень удачна для активных Весов, готовых к действию. Самые яркие и благоприятные дни недели — выходные.

Скорпион

У Скорпионов наступает очень благоприятное время для финансовой активности и работы, но гораздо важнее будет процесс приобретения новых навыков и знаний. Также энергетика ночных светил приветствует использование эффективных ритуалов на богатство. В любви стоит проявлять больше щедрости, причем речь идет больше не о финансовой стороне, а об умении дарить любимым людям больше времени и внимания, рассказывать им о своих чувствах. С 23 по 29 число можно покупать дорогостоящие подарки на новогодние праздники.

Стрелец

Первый блин будет комом, так как 23 ноября — неблагоприятный и опасный день. Зато потом ночные светила быстро начнут прибавлять в позитивной энергетике, достигнув максимума гармонии 25 и 26 числа. Наступает время для ярких и сильных впечатлений. Их может подарить новое знакомств, путешествие, смена работы, хобби, свидание. Всем Стрельцам, которые делают то, от чего получают удовольствие, станут успешнее и удачливее. Этим людям необходимо всеми способами избегать совершения своих типичных жизненных ошибок, чтобы не терять удачу.

Козерог

Козерогам предстоит встретиться с проблемами в любовной сфере. В основном это коснется лишь тех, кто состоит в длительных отношениях. Что касается общения с людьми в целом, то здесь Козерогам тоже придется встретиться с некоторыми трудностями. Нужно ознакомиться со способами восстановления энергии после неприятного общения. В финансовой сфере Павел Глоба советует не торопить события. Нужно ждать, пока не выдастся удобный момент для «нападения». Абсолютно все проблемы в любых сферах поможет решить мудрость и умение Козерогов искать компромиссы.

Водолей

Астролог сообщает, что Водолеям на этой неделе стоит обратить внимание на любовную сферу жизни. Всем, кто в отношениях, желательно заниматься совместными делами и строить планы на будущее. Всем, кто пока в поисках, можно воспользоваться обрядами на привлечение любви. Сейчас волшебное время, в которое велика вероятность встретить на своем пути идеального человека. Также на этой неделе можно и нужно заниматься делами, работой, причем не просто решать проблемы и обязанности, а стараться стать лучше, приобрести новые знания.

Рыбы

Рыбам на этой неделе может улыбнуться удача в отношениях. Строить любовь лучше с представителями самых верных Знаков Зодиака, чтобы не разочароваться. В уже существующих отношениях у Рыб может появиться ощущение того, что любовь перестала дарить позитивные эмоции. Особенно сильным это ощущение станет 24 числа — в самый неблагоприятный день недели. Одной из причиной проблем может стать слишком большая занятость Рыб и дела, никак не связанные с семьей. Нужно немного абстрагироваться от работы и бизнеса, уделив внимание семье, родным и близким.

У многих из нас периодически появляется ощущение того, что мы застряли в тупике и не знаем, что делать. Эксперты рассказали о том, как изменить свою жизнь в такой ситуации. Павел Глоба желает вам продуктивный недели и сохранения мотивации. Пусть эта неделя принесет вам столько счастья, сколько в сможете принять.

Источник: dailyhoro.ru