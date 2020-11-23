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Кому и за что даст рождественскую стипендию мэр Бердска? Бюджет потратит на нее 125 000 рублей

19:48 23.11.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Возможно, церемонию вручения стипендии придется отменить. Но получать ее бердские дети будут безусловно в течение пяти месяцев.

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Евгений Шестернин в начале каждого года называет своих стипендиатов

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров подписал постановление о назначении рождественской стипендии главы города одаренным детям в области культуры и искусства по итогам 2020 года.

Она учреждена «в целях развития системы художественного образования, сохранения лучших традиций школ искусств, поддержки и продвижения творчески одаренных детей, добившихся высоких результатов». Первый раз мэр Евгений Шестернин выдал рождественские стипендии в 2015 году.

Расходы на стипендию заложены в ассигнования, предусмотренные для бердского отдела культуры на 2021 год в рамках муниципальной программы «Культура города Бердска». Руководителю отдела культуры Оксане Мокриенко поручено организовать и провести церемонию присуждении рождественской стипендии и отследить ее получение детьми.

Предполагается отметить 25 одаренных детей. Каждый из них будет получать по 1000 рублей в течение пяти месяцев. Таким образом, рождественская стипендия обойдется бердскому бюджету в 125 000 рублей.

Как правило, торжественная церемония вручения рождественских стипендий одаренным в области культуры детям проходит в январе. Изменится ли сценарий-2021, зависит от ситуации с распространением коронавируса и ограничительными мерами в начале нового года.

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