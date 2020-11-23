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Какое общественное место из 6 благоустроят в Бердске: власть предлагает народу выбрать. Список территорий

21:25 23.11.2020 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Рейтинговое голосование будет проходить в течение недели. Территорию, набравшую больше голосов, и приведут в порядок в 2022 году в первую очередь.

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В Бердске живут активные люди

Исполняющий обязанности мэра Бердска Владимир Захаров назначил даты рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. Постановление подписано 19 ноября, в последний день отпуска главы города Евгения Шестернина.

Судя по тексту документа, перечень наиболее посещаемых людьми участков для благоустройства устанавливали в Бердске каждый год (по крайней мере, последние два года). Подобные требования прописаны в госпрограмме РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

- Провести рейтинговое интернет-голосование по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, с 07.12.2020 по 13.12.2020 включительно на официальном сайте администрации города Бердска, - говорится в постановлении.

Победителем признают ту территорию, которая за неделю наберет наибольшее число голосов. Ее и благоустроят в 2022 году по муниципальной программе «Формирование современной среды города Бердска».

Перечень общественных территорий, представленных на голосование

1. Территория в районе средней общеобразовательной школы №11;
2. Территория в районе ДК «Родина»;
3. Территория в районе ул. Лунная,11;
4. Территория ул. Рогачева, 1;
5. Территория в районе ул. Свердлова, 12, 12а;
6. Территория в районе многоквартирного домов Микрорайон, 37 и 38.

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