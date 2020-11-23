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Диски с Cyberpunk 2077для PS4 начали рассылать по магазинам. Берегитесь спойлеров

15:32 23.11.2020 Фото: скриншот 3dnews.ru
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Разработчики с утечкой активно борются: более того, в разговоре с журналистами DualShockers представитель CD Projekt RED подтвердил, что команда готова принимать юридические меры против нарушителей эмбарго.

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Cyberpunk 2077 — не первый крупный релиз 2020 года, ставший жертвой утечек

Пользователь Reddit под псевдонимом Justgonnasendit90, представившийся сотрудником интернет-магазина Amazon, опубликовал фотографию розничного издания Cyberpunk 2077 для PS4.

Судя по всему, дисковые версии Cyberpunk 2077 уже начали рассылать крупным ретейлерам: вскоре после публикации Justgonnasendit90 в Интернет попало более 20 минут геймплея игры с консоли Sony.

Из уважения к творчеству CD Projekt RED публиковать ссылки на видео мы не будем, но отметим, что попавший в Сеть отрывок демонстрирует сборку без установленного патча первого дня.

Разработчики с утечкой активно борются: более того, в разговоре с журналистами DualShockers представитель CD Projekt RED подтвердил, что команда готова принимать юридические меры против нарушителей эмбарго.
Несмотря на все усилия, CD Projekt RED наверняка не сможет предотвратить проникновение в Сеть спойлеров к Cyberpunk 2077, поэтому социальные сети и форумы отныне стоит просматривать с осторожностью.

Cyberpunk 2077 — не первый крупный релиз 2020 года, ставший жертвой утечек: за полтора месяца до выхода The Last of Us Part II в Интернет попали сюжетные и геймплейные ролики амбициозного экшена Naughty Dog.

В результате недавнего переноса премьера Cyberpunk 2077 ожидается 10 декабря текущего года на PC, PS4, Xbox One и в сервисах GeForce Now и Google Stadia. Ранее разработчики опубликовали расширенные системные требования игры.

Источник: 3dnews.ru

Cyberpunk 2077 игра утечка
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