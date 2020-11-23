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Правила поездки по льготным транспортным картам изменятся с 1 января 2021 в Бердске. Как, срочно узнайте

15:30 23.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Для подачи заявления на смену формы проезда необходимо обратиться в отдел социального обслуживания населения.

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По социальной карте за 170 рублей в месяц пенсионеры Бердска могли ездить по все области

Отдел социального обслуживания населения информирует, что гражданам, имеющим право на приобретение микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта» (далее МПК) предоставляется право выбора одной из форм управления системой проезда:

«Безлимитная» – ежемесячная активация МПК, с возможностью совершения неограниченного количества поездок в течение календарного месяца;

«Лимитная» – активация МПК на совершение 30 поездок в месяц и в размере не более 360 поездок в течение календарного года с переносом неиспользованных поездок на любой последующий календарный период.

Граждане вправе до 1 декабря текущего года подать заявление о смене одной из форм управления системой проезда по МПК на следующий календарный год.

Поданное гражданином заявление является основанием для смены формы управления системой проезда по МПК на указанный в нем период. При отсутствии заявления, форма управления системой проезда по МПК, избранная гражданином в текущем году, сохраняется на следующий календарный год.

Для подачи заявления на смену формы проезда необходимо обратиться в отдел социального обслуживания населения по адресу: ул. Кирова д. 2/1, кабинет №18, часы приема: понедельник, четверг с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, телефон 5-50-74.

правила поездки льгота социальная карта
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