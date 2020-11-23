Правила поездки по льготным транспортным картам изменятся с 1 января 2021 в Бердске. Как, срочно узнайте

Отдел социального обслуживания населения информирует, что гражданам, имеющим право на приобретение микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта» (далее МПК) предоставляется право выбора одной из форм управления системой проезда:
«Безлимитная» – ежемесячная активация МПК, с возможностью совершения неограниченного количества поездок в течение календарного месяца;
«Лимитная» – активация МПК на совершение 30 поездок в месяц и в размере не более 360 поездок в течение календарного года с переносом неиспользованных поездок на любой последующий календарный период.
Граждане вправе до 1 декабря текущего года подать заявление о смене одной из форм управления системой проезда по МПК на следующий календарный год.
Поданное гражданином заявление является основанием для смены формы управления системой проезда по МПК на указанный в нем период. При отсутствии заявления, форма управления системой проезда по МПК, избранная гражданином в текущем году, сохраняется на следующий календарный год.
Для подачи заявления на смену формы проезда необходимо обратиться в отдел социального обслуживания населения по адресу: ул. Кирова д. 2/1, кабинет №18, часы приема: понедельник, четверг с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, телефон 5-50-74.