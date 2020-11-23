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График движения поездов на время строительства станции "Спортивная" изменили в Новосибирске. Расписание поездов

17:30 23.11.2020 Фото: pixabay.com
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Работы на строящейся станции метрополитена планируются 5-6 и 12-13 декабря.

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Новосибирский метрополитен 28 и 29 ноября с 22:00 до 00:00 прекратит перевозку пассажиров с «Площади Маркса» до «Речного вокзала»

Новосибирский метрополитен 28 и 29 ноября с 22:00 до 00:00 прекратит перевозку пассажиров с «Площади Маркса» до «Речного вокзала» в связи со строительством станции «Спортивной». В это время запустят два запасных поезда. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского метрополитена.

- В указанное время метрополитен продолжит свою работу по перевозке и обслуживанию пассажиров двумя челноками по первому и второму пути на участке от станции «Речной вокзал» до станции «Заельцовская». Интервал движения электропоездов будет не более 12,5 минут, — уточнили в метрополитене.

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