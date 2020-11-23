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Объединять и экономить: «Ростелеком» предлагает новосибирцам платить по счетам выгоднее

15:48 23.11.2020
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За прошедшие полгода более 8 тысяч абонентов «Ростелекома» в Новосибирской области перешли на единый лицевой счет, который объединяет используемые ими услуги — интернет, мобильную связь, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink.

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Такой подход позволяет им оптимизировать расходы на услуги связи и упростить процедуру оплаты.

«Объединять услуги — это не только удобно, но и выгодно. Когда абонент выбирает пакетное предложение, то платит меньше, чем если бы он подключил эти же услуги по отдельности, — объяснил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Кроме того, при выборе тарифов с мобильной связью абоненты могут привязать к одному лицевому счету до пяти сим-карт, чтобы объединить всех членов семьи и получить бесплатные исходящие звонки на номера “Ростелекома” по всей России».

Ежемесячная плата за пакет будет зависеть от количества включенных минут в услугу «Мобильная связь», подключенных сим-карт и дополнительных опций. Например, с комплексным решением «Технологии выгоды» абонент получает домашний интернет, доступ к интерактивному телевидению Wink и мобильную связь, включающую 1 200 минут мобильной связи, 500 СМС-сообщений и 100 Гб мобильного интернет-трафика, с максимальной выгодой в рамках акции «Включайте выгоду». Необходимое оборудование, такое как Wi-Fi-роутер и ТВ-приставку, можно взять в аренду.

Подробная информация о едином лицевом счете — по телефону 8 800 100 0 800 и на сайте combo.rt.ru, на котором можно выбрать тариф, отправить заявку онлайн, и дождаться звонка сотрудника для уточнения деталей подключения.

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ПАО «Ростелеком»
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