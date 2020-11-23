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Зажевало куртку: Оторвало руку под карданом грузового автомобиля мужчине в доме на ул. Островского в Бердске. Видео с места происшествия

16:50 23.11.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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Инцидент произошел днем, 23 ноября. Родственники пострадавшего находятся в шоковом состоянии.

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Реанимация и сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия

Трагедия произошла днем, 23 ноября, в Бердске. Жителю частного дома по ул. Островского оторвало руку. Предположительно, инцидент произошел во время ремонта грузового автомобиля. Как сообщают очевидцы происшествия, бердчанину намотало руку под кардан:

- Он был в куртке. Машина была заведена. Он решил проверить мост. Куртку зажевало и, по-моему, ему сломало ребра. Жена вытащила ключ из зажигания.

Журналист "Курьер. Среда. Бердск" сообщает с места происшествия, что сотрудники реанимации и полиции Бердска воздержались от комментария. Родственники пострадавшего находятся в шоковом состоянии.

- Это несчастный случай, - сказали родные пострадавшего.

- Факт подтвержден. Сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сегодня, 23 ноября.

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Место, где произошла трагедия

оторвало руку ремонт автомобиля трагедия
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