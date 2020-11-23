Эффективность британской вакцины от COVID-19 AZD1222 достигла 70%

Вакцина AZD1222 достигла первичной конечной точки эффективности

Два разных режима дозирования продемонстрировали эффективность, один из которых показал лучший профиль.

Отсутствие госпитализаций или тяжелых случаев COVID-19 у участников, получавших AZD1222.

Положительные результаты высокого уровня промежуточного анализа клинических испытаний AZD1222 в Великобритании и Бразилии показали, что вакцина была высокоэффективной в предотвращении COVID-19,



первичной конечной точкой, и у участников, получавших вакцину, не было сообщений о госпитализации или тяжелых случаях заболевания. Всего в промежуточном анализе было 131 случай COVID-19.

Один режим дозирования (n = 2741) показал эффективность вакцины 90%, когда AZD1222 вводили половинной дозой, а затем полной дозой с интервалом не менее одного месяца.

и другой режим дозирования (n = 8 895) показал 62% эффективность при введении двумя полными дозами с интервалом не менее одного месяца. Комбинированный анализ обоих режимов дозирования (n = 11 636) привел к средней эффективности 70%. Все результаты были статистически значимыми (p < = 0,0001). Будет продолжать накапливаться больше данных и проводиться дополнительный анализ, уточнение показаний эффективности и определение продолжительности защиты. Независимый совет по контролю за безопасностью данных определил, что анализ достиг своей основной конечной точки, показывающей защиту от COVID-19 через 14 дней или более после получения двух доз вакцины. Никаких серьезных событий безопасности, связанных с вакциной, подтверждено не было. AZD1222 хорошо переносился при обоих режимах дозирования. Теперь AstraZeneca незамедлительно подготовит нормативное представление данных властям по всему миру, у которых есть структура для условного или раннего утверждения. Компания будет запрашивать у Всемирной организации здравоохранения список использования в чрезвычайных ситуациях, чтобы ускорить обеспечение доступности вакцин в странах с низким уровнем доходов. Параллельно с этим полный анализ промежуточных результатов представляется для публикации в рецензируемом журнале. Профессор Эндрю Поллард, главный исследователь оксфордских испытаний вакцины в Оксфорде сказал: «Эти результаты показывают, что у нас есть эффективная вакцина, которая спасет множество жизней. Интересно, что мы обнаружили, что один из наших режимов дозирования может быть эффективен примерно на 90%, и если этот режим дозирования будет использоваться, большее количество людей можно будет вакцинировать с помощью запланированных поставок вакцины. Сегодняшнее объявление возможно только благодаря большому количеству добровольцев в нашем испытании, а также трудолюбивой и талантливой команде исследователей со всего мира ». Паскаль Сорио, главный исполнительный директор, сказал: «Сегодняшний день знаменует собой важную веху в нашей борьбе с пандемией. Эффективность и безопасность этой вакцины подтверждают, что она будет очень эффективной против COVID-19 и окажет немедленное влияние на эту чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Кроме того, простая цепочка поставок вакцины и наше некоммерческое обязательство и приверженность широкому, справедливому и своевременному доступу означают, что вакцина будет доступной по цене и доступной во всем мире. Объединенный анализ включал данные исследования COV002 Phase II / III в Великобритании и COV003 Phase III в Бразилии. Свыше 23000 участников проходят оценку после введения двух доз либо режима половинной / полной дозы, либо режима из двух полных доз AZD1222 или компаратора, менингококковая конъюгированная вакцина под названием MenACWY или физиологический раствор. Глобальные испытания оценивают участников в возрасте 18 лет и старше из разных расовых и географических групп, которые здоровы или имеют стабильные основные заболевания. Клинические испытания также проводятся в США, Японии, России, ЮАР, Кения и Латинская Америка с запланированными испытаниями в других странах Европы и Азии. Всего компания рассчитывает привлечь до 60 000 участников по всему миру. Компания добивается быстрых успехов в производстве с мощностью производства до 3 миллиардов доз вакцины в 2021 году на постоянной основе до получения разрешения регулирующих органов. Вакцина может храниться, транспортироваться и обрабатываться в нормальных условиях охлаждения (2-8 градусов Цельсия / 36-46 градусов по Фаренгейту) в течение не менее шести месяцев и применяться в существующих медицинских учреждениях. AstraZeneca продолжает взаимодействовать с правительствами, многосторонние организации и сотрудников по всему миру, чтобы обеспечить широкий и справедливый доступ к вакцине без прибыли на время пандемии. COV002

COV002 - это одноослепое, многоцентровое, рандомизированное контролируемое исследование фазы II / III, в котором оценивается безопасность, эффективность и иммуногенность AZD1222 у 12390 участников в Великобритании.

На сегодняшний день участники испытаний в возрасте 18 лет и старше, здоровы или имеют стабильные с медицинской точки зрения хронические заболевания и подвержены повышенному риску заражения вирусом SARS-CoV-2. Участники получают одну или две внутримышечные дозы: половинную дозу (~ 2,5 × 1010 вирусных частиц) или полную дозу (~ 5 × 1010 вирусных частиц) AZD1222 или препарата сравнения,

менингококковая вакцина MenACWY. У участников берут образцы крови и проводят клиническую оценку безопасности, а также иммуногенности в разные моменты времени до одного года после вакцинации. Подозрительные случаи с совместимыми симптомами были проверены на вирусологическое подтверждение с помощью ПЦР на COVID-19. К тому же,

еженедельно делают мазки для выявления инфекции и оценки эффективности вакцины против инфекции.

COV003

COV003 - это одноослепое, многоцентровое, рандомизированное контролируемое исследование фазы III, в котором оценивается безопасность, эффективность и иммуногенность AZD1222 у 10300 участников в Бразилии. Возраст участников испытаний на сегодняшний день составляет 18 лет и старше.

которые здоровы или имеют стабильные с медицинской точки зрения хронические заболевания и подвергаются повышенному риску заражения вирусом SARS-CoV-2. Участники были рандомизированы для получения двух внутримышечных доз полной дозы (~ 5x1010 вирусных частиц) AZD1222 или препарата сравнения, менингококковой вакцины MenACWY в качестве первой дозы и плацебо в физиологическом растворе в качестве второй дозы.

У участников берут образцы крови и проводят клиническую оценку безопасности, а также иммуногенности в разные моменты времени до одного года после вакцинации. Подозрительные случаи с совместимыми симптомами были проверены на вирусологическое подтверждение с помощью ПЦР на COVID-19.

AZD1222

AZD1222 был изобретен Оксфордским университетом и его специализированной

наша компания, Vaccitech. В нем используется вирусный вектор шимпанзе с дефицитом репликации, основанный на ослабленной версии вируса простуды (аденовируса), который вызывает инфекции у шимпанзе и содержит генетический материал шипового белка вируса SARS-CoV-2. После вакцинации образуется поверхностный шипованный белок,

подготовка иммунной системы к атаке вируса SARS-CoV-2, если он позже заразит организм.

АстраЗенека

AstraZeneca (LSE / STO / Nasdaq: AZN) - это глобальная научная биофармацевтическая компания, которая занимается открытием, разработкой и коммерциализацией рецептурных лекарств, в первую очередь для лечения заболеваний в трех терапевтических областях:

Онкология, сердечно-сосудистые, почечные и метаболические, респираторные и иммунологические. Компания AstraZeneca, штаб-квартира которой находится в Кембридже, Великобритания, работает более чем в 100 странах, а ее инновационные лекарства используют миллионы пациентов по всему миру. Посетите сайт astrazeneca.com и подпишитесь на информацию о Компании в Twitter @AstraZeneca.

Источник: