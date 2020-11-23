Помочился на сына одноклассник в школьном туалете, рассказала на видео мама в Новосибирске. Учитель заставила сидеть на уроках мокрым

"Прошу предоставить возможность поменять место учебы моего ребенка, не по месту прописки, в случаях, если на мою семью будут оказывать давление представители администрации МАОУ ИЭЛ или если будет оказываться давление на моего ребенка со стороны педагогического коллектива, или если обстановка для учебы и социализации останется неприемлемой для моего ребенка в данном заведении", - написала мама.

С виду благополучная школа с хорошим ремонтом, с высоким званием МАОУ ИЭЛ

- Прошу оказать защиту прав и законных интересов моего ребенка, 2012 г.р., в связи с происшествиями в школе по месту прописки, МАОУ ИЭЛ по улице Связистов, г. Новосибирск, в которой мы обучаемая с 16 ноября 2020 года, - так начинается видео матери из Новосибирска, которое разместил паблик "ЧП в Новосибирске".

Девушка рассказывает, с чем столкнулся ее сын в школе:

20 ноября 2020 года в 15 часов мне позвонил мой сын из школы и сообщил, что находится в неприятной ситуации и не знает как зайти в класс в том виде, в котором он оказался, в связи с неприятной ситуацией.

Суть происшествия в том, что в туалете школы моего сына намеренно облил продуктами жизнедеятельности (мочей) из своего полового органа одноклассник, одежда и обувь моего ребенка стали мокрыми.

Сыну я сказала оставаться где он есть, не заходить в класс, так как я немедленно хотела забрать его с уроков в связи с данным чрезвычайным происшествием. Сразу позвонила классному руководителю, Галине Петровне, сказать, что забираю ребенка и сообщила о случившемся, о чем руководитель уже знала. Домой классный руководитель не отпустила, ссылаясь на новые темы по программе и пояснила, что происшествия и вонь в туалете мальчиков считаются в школе нормой и постоянной практикой, но разрешила прийти и переодеть ребенка.

Когда я пришла в школу ко мне спустился сын, я его переодела в гардеробе верхней одежды и он сказал, что вчера, 19 ноября, примерно в 14 часов тот же одноклассник пинал его коленом в живот из-за чего мой сын упал и ударился затылком о бетонный пол в районе помещения столовой МАОУ ИЭЛ. Этим можно объяснить плохое самочувствие ребенка на следующий день, синяки и мешки под глазами, а так же боли в животе. Сын сказал, что после падения у него кружилась голова, тошнило, пропал аппетит и появилось мерцание в глазах.

В связи с тем, что учитель не отпустила моего сына домой, а заставила пройти в класс к остальным в испорченной одежде, где ученик, который совершил этот недостойный поступок уже сообщил всем о своем «достижении», мой ребенок был подвергнут повторному унижению чести и достоинства и был осмеян многими детьми. Насколько корректны, компетентны и педагогичны действия классного руководителя? Почему не был вызван школьный психолог и завуч, почему о происшествии я узнала от ребенка, а не от лица, которому ребенок был доверен и почему ребенка хотя бы не отпустили домой? Входит ли в должностные обязанности классного руководителя начальной школы создание непереносимой ситуации для учебы и развития человека? Кто и что этому содействует и способствует: директор МАОУ ИЭЛ или собственные убеждения, продиктованные страхом ответственности за допущенную халатность по недосмотру за учениками?

Я звонила Галине Петровне повторно и сообщила, что обращусь в компетентные органы из-за происшествий 19 и 20 ноября с целью привлечь к ответственности виновных, на что Галина Петровна мне сказала: «зачем? Вы думаете это преступники? Не нужно никуда обращаться, завтра после уроков я приглашаю вас и родителей того мальчика пообщаться.». Телефон родителей мальчика руководитель мне не дала, однако дала этим родителям мой номер. Мне звонила родительница и настаивала, что ничего особо страшного не произошло, ведь ее сын ничего не украл и говорила, что и сама не жалуется, хотя ее ребенок постоянно приходит из школы со следами побоев. Насколько правомерно развитие событий предложенное учителем? О чем мне говорить с людьми подобным образом воспитавшим своего ребенка? Как этот разговор поможет моему ребенку учиться в коллективе, где он пережил психологическую травму и от одноклассника и от учителя с классом?

С виду благополучная школа с хорошим ремонтом, с высоким званием МАОУ ИЭЛ, с перечнем дополнительных платных предметов в лице учителя говорит матери пострадавшего физически и морально ребенка закрыть рот и молчать, так как все это нормально. Но я глубоко убеждена, что если все это пройдет бесследно и окажется безнаказанным, то именно так рождаются и растут преступники с малых лет.

Прошу привлечь к ответственности, установленной законом, ученика, совершившего физическое насилие над моим ребенком, а так же унизившим своими действиями его честь и достоинство.

Провести проверку в связи с неисполнением своих должностных обязанностей педагогом и директором МАОУ ИЭЛ, Зулиной Надеждой Ивановной, из-за фактов насилия и унижения, считающихся нормой в стенах данного заведения, согласно ФЗ «Об образовании» и положении о соблюдении социальной дистанции.

Прошу предоставить возможность поменять место учебы моего ребенка, не по месту прописки, в случаях, если на мою семью будут оказывать давление представители администрации МАОУ ИЭЛ или если будет оказываться давление на моего ребенка со стороны педагогического коллектива, или если обстановка для учебы и социализации останется неприемлемой для моего ребенка в данном заведении.

Прошу назначить судебно-медицинскую экспертизу с привлечением современного оборудования для установления характера причиненного ущерба здоровью ребенка.



Источник: vk.com/revizorro_nsk