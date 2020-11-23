ТОП советов для начинающих изучение английского

В настоящее время знание английского языка - это неоспоримый плюс, потому что он открывает огромные возможности для обучения и карьеры.

В настоящее время знание английского языка - это неоспоримый плюс, потому что он открывает огромные возможности для обучения и карьеры. По этой причине не удивительно, что родители начинают учить английский с ребенком чуть ли не с рождения.

Начинать изучать иностранный язык лучше не раньше, чем у ребенка будет сформирована речь на русском. Не стоит приступать к обучению, если ребенок не знает названий главных цветов, овощей, фруктов, не досчитает до 10 на русском языке.

Если ребенок неплохо говорит на родном языке, можно подключить английский.

Для того, чтобы обучение проходило правильно и интересно, родителям надо приложить немало усилий и знать, как учить детей английскому.

Смотрите мультфильмы на английском языке

Заниматься иностранным языком с ребенком таким образом весело и полезно. Персонажи мультфильмов, в большинстве случаев, говорят простыми словами. Если ребенку они не знакомы, эмоции героев и музыка помогут им понять суть.

После просмотра мультфильмов малыши часто начинать напевать песни оттуда, повторять фразы. Новые слова и словосочетания можно выписывать в тетрадку, это повысит эффективность занятий.

Ресурсов с англоязычными мультиками много. Можно начинать с Микки Мауса и Винни Пуха. А тем, кто уже имеет неплохой уровень, можно смотреть Симпсонов.

Время английского дома и на улице

Выделяйте время, когда вы с малышом разговариваете исключительно на иностранном языке. Формат может быть разным. К примеру, вы вместе рисуете и проговариваете названия всех предметов на рисунке. Либо прогуливаетесь и описываете все, что вокруг наблюдаете. Также можно мыть посуду и запоминать названия всех приборов. Вариантов множество, главное, чтобы эти упражнения радовали ребенка.

Если у вас нет времени на изучение английского с ребенком, можно записать его в онлайн школу английского.

Читайте книги на английском языке

Если книга понравится ребенку, он сам будет брать ее и читать, вместе с ней и улучшать знание иностранного языка. Для начала лучше всего подойдут простые книги с увлекательными историями.

В этих книгах они увидят яркие и запоминающиеся изображения, незамысловатый язык повествования.

Играйте с малышом на английском

Если книги кажутся скучными вашему ребенку, можно попробовать игры. Маленьким детям превосходно подойдут игры с карточками, к примеру. Тем, кто постарше, можно пробовать компьютерные игры.

Современные дети обожают смартфоны. В особенности, игры которые можно найти в маркетах. Спросите у ребенка, какая игра его больше всего заинтересовала и начинайте заниматься 1-2 раза в неделю.

Учите стишки и песенки

Их много на Youtube. Их можно обыгрывать различными движениями и превратить обучение в небольшую зарядку.

Наклейки на предметы

Наклейте на предметы в доме стикеры с названиями на английском языке. Это могут быть различные приборы, мебель, шкафы и так далее.

Путешествия

Берите с собой детей в путешествия. Для того, чтобы они совмещали приятное с полезным, в расслабляющей атмосфере общались на иностранном языке.