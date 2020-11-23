С онкологией в COVID-19 можно умирать? Не может попасть на прием к онкологу и проходит платное обследование больная с раком груди Наталья в Бердске

Супруг бердчанки кое-как раздобыл необходимое лекарство — его не то что нет в аптеках, нет и на складах. Состояние больной резко ухудшилась — ей срочна нужна госпитализация. Но из-за болезни онколога ей не могут взять направление.

Из-за пандемии больные с серьезными заболеваниями остались на обочине

Брошенными остались в пандемию онкологические больные в Бердске.

У 60-летней бердчанки Натальи рак молочной железы. И сейчас ее супруг ищет все возможности, чтобы она прошла обследование, так как ей стало хуже.

-Наталье выписали лекарство, которого нигде нет в продаже. Ее нигде не принимают, ни на Плахотного в Новосибирске, ни в Бердске. Муж Наташи позвонил мне в пятницу, спросил, могу ли я помочь найти лекарство. Бросили клич через знакомых. Сейчас он достал 100 доз. А ведь ей положены бесплатные лекарства. Ездили делать платно МРТ, потому что в Бердске все болеют, так ему сказали. На Плахотного ее не берут, потому что коронавирус, сюда приехали, ни принимают, потому что коронавирус. Просил дать направление на Плахотного в клинике, где делали МРТ, отказали. Везде бьется лбом и везде говорят — коронавирус. А что, других больных нет? Другой моей подруги выделили по квоте операцию в НИИТО. У нее пережало нерв, в любой момент может упасть в обморок. Поехала в больницу, а ей сказали, что там ковидный госпиталь, делать операцию ей не могут, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 23 ноября подруга Натальи Ольга.

Наталья уже перенесла операцию, облучили, но ей стало плохо. Приехала в бердскую поликлинику, онколога нет, он на больничном. На Плахотного тоже не попасть. Поэтому приходится пользоваться только платными услугами. Теперь еще предстоит пройти УЗИ — тоже платно.

-Направление не выдают, потому что все врачи болеют. Если после УЗИ не обнаружат метастазы, то врач обещал сделать операцию на мозге. Такая ситуация. Я, конечно, в шоке была. У нас один коронавирус, а других болячек нет? Остальные больные забыты. Их отпихивают, потому что коронавирус. Что хотите, то и делайте. Подруга лежала в коме неделю, потому что очень плохо ей стало. Министр Хальзов говорит, что в Бердске и Новосибирске все хорошо. А что хорошего-то? Копните. Что будем один коронавирус лечить, других серьезных заболеваний нет? Моей подруге нужна срочная помощь. Не знаю, повезет ли муж ее сегодня на УЗИ. Платно. А должны сделать бесплатно. Врачи направление не выдают. Для того, чтобы увезти Наталью на Плахотного, ее супруг бегает за всеми врачами, чтобы получить направление. А они не выдают, потому что онколог на больничном. Других врачей что ли нет? Могла же ведь дать направление и заведующая.

По словам Ольги, в их семье была ситуация, когда у ее супруга подозревали онкологию. Уже когда начался коронавирус. Слава Богу, это не подтвердилось, отметила бердчанка. Перед тем, как лечь в онкологию, Ольге с мужем пришлось месяц ходить по врачам и сдавать анализы.

-Я пришла к заведующей и расплакалась, говорю, вы меня извините, но это же не простуда, это же онкология. Она прогрессирует с каждым днем. И только тогда нас отправили в онкологию. Месяц ходили. Сдавали анализы, а зачем их сдавать, если ты приезжаешь в больницу и у тебя заново берут все анализы. Мы туда приехали, муж сдал анализы. У него онкология не подтвердилась. Мы по три часа сидели в очереди на прием к онкологу. Это же кошмар. Хотя у нас был талон.

Наталья Жаворонок почти два года борется с онкологией. Только у нее проблема с кровью. Она стоит на учете у областного гематолога. Раз в три месяца бывает на приеме.

-Мне положено получать бесплатные лекарства, но я как-то раз сходила, простояла в очереди, то одного лекарства нет, то другого, плюнула и стала покупать лекарства за свой счет. В поликлинике я хожу на прием к терапевту. Если плохо, то терапевт выдает на направление на госпитализацию в областную больницу. Из-за пандемии очередной визит к гематологу перенесли на несколько месяцев, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Жаворонок.

Не без сложностей, конечно, в пандемию, порой в бердской поликлинике приходится сидеть в очереди часа по четыре, отметила Наталья. Терапевт выдает направление на

анализы и обследование. После прохождения обследования терапевт выдает направление в Новосибирск.

Для бесплатного прохождения обследования приходится стоять в очереди. Летом Наталье нужно было срочно делать несколько УЗИ. Дожидалась целый месяц. Бесполезно. Пока не обратилась к главврачу Алле Дробинской, та вмиг решила ее проблему.

Наталья уверяет, что ей повезло, что не нужно ходить в бердскую поликлинику на прием к онкологу. Знает, что люди записываются на очередной прием чуть ли не за три месяца. И даже по записи там можно просидеть в очереди полдня.

По ситуации с онкологическими больными "Курьер. Среда. Бердск" отправил запрос в минздрав Новосибирской области.

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