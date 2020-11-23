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Сделать "шаг назад" попросил Путина экс-глава офиса Зеленского

17:16 23.11.2020 Фото: pixabay.com
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В ходе интервью журналистке Ксении Собчак призвал российского лидера переподписать минские соглашения и изменив порядок действий по протоколу.

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Минские соглашения, подписанные в 2015 году, предусматривают проведение на Украине конституционной реформы на Донбассе

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью Ксении Собчак обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой «сделать шаг назад».
Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, а также личный адвокат известного олигарха Игоря Коломойского в ходе интервью журналистке Ксении Собчак призвал российского лидера Владимира Путина сделать «шаг назад», переподписав минские соглашения и изменив порядок действий по протоколу.

Минские соглашения, подписанные в 2015 году, предусматривают проведение на Украине конституционной реформы на Донбассе, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.

Богдан считает, что особый статус не надо вводить в Конституцию Украины, а следует его прописать в отдельном законе. Что касается войны на Донбассе, по словам Богдана, на ней не зарабатывает ни Украина, ни Россия, все только терпят сумасшедшие убытки.

Источник: runews24.ru

донбасс Минские соглашения украина Владимир Зеленский
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