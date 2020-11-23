Ледяной шторм назвал колоссальным в Приморье Песков

В Кремле оценили последствия непогоды в Приморье.
"Ледяной шторм был очень сильный, и он нанес колоссальный вред городской инфраструктуре, будь то энергетика или другие области ЖКХ", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что работа по ликвидации повреждений идет круглосуточно. Федеральное правительство создало спецкомиссию, активно действует МЧС.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей остаются без света, тепла и воды.
Во Владивостоке был ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом. Повсюду лежат упавшие деревья и ветви, в некоторых местах опрокинулись столбы.
Сейчас осадки прекратились.
Источник: РИА Новостиц