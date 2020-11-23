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Ледяной шторм назвал колоссальным в Приморье Песков

17:17 23.11.2020 Фото: pixabay.com
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"Но удар природы такой силы, что это невозможно сделать так быстро, как хотелось бы", — отметил Песков.

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Сейчас осадки прекратились

В Кремле оценили последствия непогоды в Приморье.
"Ледяной шторм был очень сильный, и он нанес колоссальный вред городской инфраструктуре, будь то энергетика или другие области ЖКХ", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что работа по ликвидации повреждений идет круглосуточно. Федеральное правительство создало спецкомиссию, активно действует МЧС.

"Но удар природы такой силы, что это невозможно сделать так быстро, как хотелось бы", — отметил Песков.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей остаются без света, тепла и воды.
Во Владивостоке был ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом. Повсюду лежат упавшие деревья и ветви, в некоторых местах опрокинулись столбы.
Сейчас осадки прекратились.

Источник: РИА Новостиц

ледяной дождь непогода приморье ущерб
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