23.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Богатые по закону Путина отныне платят больше

18:02 23.11.2020 Фото: Кремлин.ру
0

Увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в 2021 году налогов в размере 60 млрд рублей. Деньги пойдут на лечение детей, в том числе с редкими заболеваниями.

% name% title
Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон разработан по поручению главы государства и направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).

Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в 2021 году налогов в размере 60 млрд рублей, в 2022 году - 64 млрд рублей, в 2023 году - 68,5 млрд рублей. Эти ассигнования уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по государственной программе "Развитие здравоохранения".

В законе уточняется, что налоговая ставка в размере 13% сохраняется для доходов физических лиц (налоговых резидентов РФ) от продажи имущества и долей в нем, доходов в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения, а также для подлежащих налогообложению доходов, полученных гражданами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению. Исключение составляют ценные бумаги. При этом подчеркивается, что доходы в виде фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании свыше 5 млн рублей в год облагаются НДФЛ в размере 15%, сюда же включаются дивиденды, полученные от иностранной организации и признанные физическим лицом в своей декларации.

В части администрирования повышенной ставки НДФЛ в размере 15% предусматривается, что налоговый агент освобождается от ответственности за налоговые правонарушения за I квартал 2021 года. Также он освобождается от уплаты соответствующих сумм пеней в случае самостоятельного перечисления в бюджетную систему РФ указанных сумм налога до 1 июля 2021 года.

5 млн рублей декларации доходы налог ценные бумаги Владимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливо, когда богатые платят больше?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Завели уголовное дело против жены арестованного мэра Томска Ивана Кляйна
19:09 23-11-2020
Завели уголовное дело против жены арестованного мэра Томска Ивана Кляйна
БердскБесплатные лекарства от COVID-19 для лечащихся на дому получили поликлиники Бердска
18:47 23-11-2020
Бесплатные лекарства от COVID-19 для лечащихся на дому получили поликлиники Бердска
Выдавать авансы подрядчикам разрешили из-за коронавируса в Новосибирской области
18:41 23-11-2020
Выдавать авансы подрядчикам разрешили из-за коронавируса в Новосибирской области
За песни Кобзона получат деньги и споют со звездами жители Новосибирской области
18:23 23-11-2020
За песни Кобзона получат деньги и споют со звездами жители Новосибирской области
7 самых частых проблем во втором браке
18:20 23-11-2020
7 самых частых проблем во втором браке
На горячее питание учеников 1-4 классов субсидии дважды в год перечислят школам
18:12 23-11-2020
На горячее питание учеников 1-4 классов субсидии дважды в год перечислят школам
Богатые по закону Путина отныне платят больше
18:02 23-11-2020
Богатые по закону Путина отныне платят больше
БердскКак похудел на 41 кг Павел Синицын из Бердска. Советы и эффективные способы сбросить лишний вес
17:55 23-11-2020
Как похудел на 41 кг Павел Синицын из Бердска. Советы и эффективные способы сбросить лишний вес
Харитонов выдвинул новые обвинения избившему его бойцу MMA
17:45 23-11-2020
Харитонов выдвинул новые обвинения избившему его бойцу MMA
БердскДень матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск" 1
17:43 23-11-2020
День матери 2020: Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на