На горячее питание учеников 1-4 классов субсидии дважды в год перечислят школам

До 2023 года из федерального бюджета выделят порядка 100 млрд рублей 57 регионам, где все школы готовы к стопроцентному охвату бесплатным горячим питанием учеников начальных классов.

Субсидии на горячее питание школам будут выделять два раза в год

Проект постановления кабмина, разработанный Минпросвещения, даст возможность школам получать субсидии на обеспечение бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов два раза в год — с 1 сентября и с 1 января. Об этом 23 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на согласованный с Минфином и Минэкономразвития документ.

«Проект постановления подготовлен с целью предоставления возможности получения субсидии на горячее питание общеобразовательными организациями, готовность которых с учетом поэтапного вхождения субъектов в реализацию указанных мероприятий подтверждена Роспотребнадзором не только по состоянию на 15 июля в 2020 году и на 15 апреля в 2021 и последующих годах, но и по состоянию на 1 октября 2020, 2021 года и последующих лет», — говорится в проекте.

Документ предусматривает внесение изменений в государственную программу «Развитие образования» о предоставлении субсидий регионам с 1 сентября и с 1 января — в зависимости от срока готовности субъектов обеспечить бесплатно горячим питанием 100 процентов школьников начальных классов. Сейчас субсидии можно получить только с начала учебного года.

По данным Счетной палаты, около 2,2 тыс. школ в 27 регионах страны не имеют условий для организации горячего питания. В них учится 881 928 детей, из которых 461 796 человек — учащиеся младших классов. До 2023 года из федерального бюджета выделят порядка 100 млрд рублей 57 регионам, где все школы готовы к стопроцентному охвату бесплатным горячим питанием учеников начальных классов.

Ранее Министерство просвещения предложило предоставить дополнительную возможность получить субсидии школам, которые подтвердили готовность к обеспечению учеников младших классов горячим питанием.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о горячем питании школьников. Согласно документу, с 1 сентября 2020 года все ученики с первого по четвертый класс, независимо от достатка семьи, обеспечиваются бесплатным горячим завтраком или обедом.