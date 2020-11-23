23.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Завели уголовное дело против жены арестованного мэра Томска Ивана Кляйна

19:09 23.11.2020 Фото: admin.tomsk.ru
0

Ее подозревают в том, что она сопротивлялась во время обыска. Кроме того, Галина Кляйн выбросила в окно подушку, в которой были спрятаны банковские карты с 1,3 млрд рублей.

% name% title
Против жены задержанного мэра Томска завели уголовное дело

Галина и Иван Кляйн admin.tomsk.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жены арестованного экс-мэра Томска Галины Кляйн, которая также является генеральным директором компании «Томское пиво». Об этом сообщили в Telegram адвокаты, занимающиеся делом Кляйна.

По информации адвокатов, дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Кляйн подозревают в том, что она сопротивлялась во время обыска.

Напомним, что супруга мэра выбросила в окно подушку, в которой были спрятаны банковские карты с 1,3 млрд рублей. Но ценный предмет поймал не водитель, а следователь.

В следственном управлении СК России по Томской области сообщили, что 13 ноября женщина, находясь в своей квартире в Томске, «причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов».

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали утром 13 ноября. Его вывели из здания администрации в наручниках.

Против Кляйна возбудили уголовное дело о превышении полномочий. По версии следствия, он использовал служебное положение в незаконных целях, действуя в интересах компании «Томское пиво», основным акционером которой является. До избрания мэром Кляйн руководил «Томским пивом», затем гендиректором организации стала его жена.

Его отправили под арест до 13 января 2021 года. Суд отстранил Кляйна от должности мэра на время следственных действий.

арест выбросила в окно телесные повреждения уголовное дело Иван Кляйн Галина Кляйн
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Администрация города - кормушка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

31- летняя любовница Бари Алибасова беременна. Бари Каримович счастлив
20:50 23-11-2020
31- летняя любовница Бари Алибасова беременна. Бари Каримович счастлив
Все вакцины от коронавируса попадут в список жизненно важных лекарств
20:47 23-11-2020
Все вакцины от коронавируса попадут в список жизненно важных лекарств
Еще одно побочное заболевание от COVID-19 обнаружили врачи
20:30 23-11-2020
Еще одно побочное заболевание от COVID-19 обнаружили врачи
Точный гороскоп на вторник 24 ноября каждому знаку зодиака
20:20 23-11-2020
Точный гороскоп на вторник 24 ноября каждому знаку зодиака
Как праздновать Новый год 2021 в Новосибирске, решила мэрия
20:09 23-11-2020
Как праздновать Новый год 2021 в Новосибирске, решила мэрия
БердскКому и за что даст рождественскую стипендию мэр Бердска? Бюджет потратит на нее 125 000 рублей
19:48 23-11-2020
Кому и за что даст рождественскую стипендию мэр Бердска? Бюджет потратит на нее 125 000 рублей
Врач пришел на дом к покойнику: Почему скончался 48-летний пациент с COVID-19 в Новосибирске, проверяетминздрав
19:25 23-11-2020
Врач пришел на дом к покойнику: Почему скончался 48-летний пациент с COVID-19 в Новосибирске, проверяетминздрав
Иван Ургант показал потрясающе стильный образ супруги. Наталья Кикнадзе кардинально изменила имидж
19:20 23-11-2020
Иван Ургант показал потрясающе стильный образ супруги. Наталья Кикнадзе кардинально изменила имидж
Завели уголовное дело против жены арестованного мэра Томска Ивана Кляйна
19:09 23-11-2020
Завели уголовное дело против жены арестованного мэра Томска Ивана Кляйна
БердскБесплатные лекарства от COVID-19 для лечащихся на дому получили поликлиники Бердска
18:47 23-11-2020
Бесплатные лекарства от COVID-19 для лечащихся на дому получили поликлиники Бердска