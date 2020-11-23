Завели уголовное дело против жены арестованного мэра Томска Ивана Кляйна

Ее подозревают в том, что она сопротивлялась во время обыска. Кроме того, Галина Кляйн выбросила в окно подушку, в которой были спрятаны банковские карты с 1,3 млрд рублей.

Против жены задержанного мэра Томска завели уголовное дело

Галина и Иван Кляйн admin.tomsk.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жены арестованного экс-мэра Томска Галины Кляйн, которая также является генеральным директором компании «Томское пиво». Об этом сообщили в Telegram адвокаты, занимающиеся делом Кляйна.

По информации адвокатов, дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Кляйн подозревают в том, что она сопротивлялась во время обыска.

Напомним, что супруга мэра выбросила в окно подушку, в которой были спрятаны банковские карты с 1,3 млрд рублей. Но ценный предмет поймал не водитель, а следователь.

В следственном управлении СК России по Томской области сообщили, что 13 ноября женщина, находясь в своей квартире в Томске, «причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов».

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали утром 13 ноября. Его вывели из здания администрации в наручниках.

Против Кляйна возбудили уголовное дело о превышении полномочий. По версии следствия, он использовал служебное положение в незаконных целях, действуя в интересах компании «Томское пиво», основным акционером которой является. До избрания мэром Кляйн руководил «Томским пивом», затем гендиректором организации стала его жена.

Его отправили под арест до 13 января 2021 года. Суд отстранил Кляйна от должности мэра на время следственных действий.