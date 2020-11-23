Врач пришел на дом к покойнику: Почему скончался 48-летний пациент с COVID-19 в Новосибирске, проверяетминздрав

Собственное расследование проводит министерство. Поскольку пациент обращался в две поликлиники возникла несогласованность действий при передаче информации, пояснили в ведомстве.

Медики консультировали пациента трижды

Первые факты установила проверка, инициированная министерством здравоохранения Новосибирской области после публикаций СМИ о смерти 48-летнего мужчины. Об инциденте рассказывал "Курьер. Среда. Бердск".

В период с 31 октября по 6 ноября пациент дважды был на приеме у терапевта в поликлинике № 27 по месту прикрепления. Также его консультировал на дому медицинский работник поликлиники № 18 по месту фактического проживания. Мужчине был открыт больничный лист, назначено, а затем скорректировано лечение, проведена рентгенография.

При ухудшении состояния мужчину госпитализировали в больницу № 11, в блок интенсивной терапии, где ему оказывали всю необходимую медицинскую помощь, включая кислородную поддержку. Однако состояние пациента ухудшилось, его перевели в отделение реанимации, где 12 ноября он скончался.

-Поскольку пациент обращался за медицинской помощью в две поликлиники – по месту прикрепления и фактического проживания – к сожалению, возникла несогласованность действий при передаче информации. Сотруднику поликлиники, который пришел 16 ноября домой к пациенту, чтобы продлить или закрыть больничный лист, не было известно о смерти мужчины. Приносим искренние извинения из-за возникшей ситуации, - сообщили в региональном минздраве.

Окончательные итоги проверки министерство здравоохранения Новосибирской области подведет в установленные законом сроки, в течение 30 дней. Будет дана оценка качества оказанной медицинской помощи на всех этапах.