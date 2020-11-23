Как праздновать Новый год 2021 в Новосибирске, решила мэрия

Впервые в истории города не будет массовых гуляний и шоу-программ. Но елку возле оперного театра все-таки поставят.

В Новосибирске заявили об отказе от новогодних праздников

В Новосибирске не будет массовых новогодних мероприятий. Об этом рассказала вице-мэр Анна Терешкова 23 ноября. В городе не будет праздничных открытий елок и катков.

В Новосибирске готовились к двум вариантам развития событий. Готовили фестиваль елок, планировалось создание праздничных и фотозон, например - на улице Ленина и в Театральном сквере. Однако ситуация пошла по самому худшему сценарию.

На планы властей повлияли «стремительно меняющиеся эпидемиологическая ситуация и настроения в обществе», отметила Анна Терешкова. По ее словам, мэрия могла столкнуться со шквалом критики, поэтому предпочла отказаться от широких торжеств.

В Новосибирске украсят аллеи Театрального сквера. Перед НОВАТом зальют каток и установят главную новогоднюю елка. будут установлены ледовые городки, детские зоны и лыжные трассы.

В декабре мэрия презентует пилотную версию единого информационного ресурса на базе приложения «ЭтоНово». Таким образом празднование уйдет в онлайн-формат.

Акцент в праздничном оформлении в этом году сделают на молодежный чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в Новосибирске в начале 2023 года.

Улицу Ленина в этом году перекрывать не будут. Праздничные локации, которые раньше работали здесь, разнесут по другим местам.

В Первомайском сквере уже в январе по традиции пройдет фестиваль снежных скульптур. Детский городок перенесут в Центральный парк. Смысл всего этого в том, чтобы горожане как можно больше гуляли, находились на свежем воздухе, а не сидели дома, говорят в мэрии.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова также анонсировала проведение масштабной онлайн-вечеринки, в ходе которой к трансляции подключатся известные новосибирцы (Светлана Лазарева, Александр Карелин) и поздравят горожан с праздником.

Иллюминация и убранство в этом году повторят прошлогодний концепт, которые активно критиковали за бедность и однообразие. Скорее всего, в этом году Новосибирск не будет выглядеть богаче. Из бюджета деньги выделят на флаги, плакаты, билборды, светящиеся конструкции в виде снежинок.