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Еще одно побочное заболевание от COVID-19 обнаружили врачи

20:30 23.11.2020
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Николай Коновалов отметил, что под влиянием коронавируса могут возникать как ишемические, так и геморрагические нарушения.

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Эксперт предупредил о риске тромбоза при коронавирусе

Коронавирусная инфекция может вызывать тромбозы, поскольку влияет на динамическую систему организма. Об этом в понедельник сообщил замдиректора по научной работе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Николай Коновалов.

"Несомненно, коронавирус влияет на динамическую систему, вызывает тромбозы. В голове могут возникать как ишемические нарушение, так и геморрагические нарушения", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

По словам Коновалова, эти нарушения могут приводить к серьезным неврологическим проявлениям.

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