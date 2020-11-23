Еще одно побочное заболевание от COVID-19 обнаружили врачи

Николай Коновалов отметил, что под влиянием коронавируса могут возникать как ишемические, так и геморрагические нарушения.

Эксперт предупредил о риске тромбоза при коронавирусе

Коронавирусная инфекция может вызывать тромбозы, поскольку влияет на динамическую систему организма. Об этом в понедельник сообщил замдиректора по научной работе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Николай Коновалов.

"Несомненно, коронавирус влияет на динамическую систему, вызывает тромбозы. В голове могут возникать как ишемические нарушение, так и геморрагические нарушения", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

По словам Коновалова, эти нарушения могут приводить к серьезным неврологическим проявлениям.