Все вакцины от коронавируса попадут в список жизненно важных лекарств

Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку, заявил премьер Михаил Мишустин.

Все вакцины от COVID-19 включат в список жизненно важных препаратов, заявил Мишустин

Все вакцины от коронавируса будут включены в список жизненно необходимых и важнейших препаратов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса, вне зависимости от их наименований. Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.