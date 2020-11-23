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Все вакцины от коронавируса попадут в список жизненно важных лекарств

20:47 23.11.2020 Фото: government.ru
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Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку, заявил премьер Михаил Мишустин.

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Все вакцины от COVID-19 включат в список жизненно важных препаратов, заявил Мишустин

Все вакцины от коронавируса будут включены в список жизненно необходимых и важнейших препаратов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса, вне зависимости от их наименований. Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

COVID-19 вакцина коронавирус препарат прививка список жизненно важных лекарств Михаил Мишустин
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