Крик души о муках дистанционки многодетной матери поддержали родители по всей России. Смотрите видео

У Татьяны пятеро детей, четверо из которых ходят в школу. По словам матери, дома нет необходимого количества гаджетов и комнат для занятий, а у нее самой - «такого образования», чтобы отвечать на многочисленные вопросы детей по всем предметам.

«Отменить дистанционку!» «Крик души» многодетной матери поддержали в Сети

В интернете набирают популярность видеобращения 36-летней многодетной мамы из Башкирии Татьяны Хомяковой. Она потребовала от чиновников разобраться с проблемами дистанционного образования. То, как все сейчас организовано, по ее мнению, не выдерживает никакой критики. Выяснилось, что женщина стала выразителем мнений огромного числа родителей по всей стране.

«Закричала» и услышана

Свое первое видеообращение к Госдуме и Минобрнауки РФ жительница городского поселения Ишимбай (165 км к югу от Уфы) сопроводила заголовком «Крик души». В кадре женщина с медалью «Материнская слава» на груди рассказала о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться после того, как школы перешли на дистанционное обучение из-за пандемии COVID-19.

У Татьяны пятеро детей, четверо из которых ходят в школу. По словам матери, дома нет необходимого количества гаджетов и комнат для занятий, а у нее самой - «такого образования», чтобы отвечать на многочисленные вопросы детей по всем предметам. Женщина заявила, что ей пришлось оставить работу, потому что она «круглосуточно» читает и решает, а, кроме того, ищет учителей, каждый из которых пишет в разных мессенджерах. Ее также возмутило то, что дети круглосуточно начали сидеть за компьютерами, в социальных сетях, что негативно сказывается на их здоровье. К тому же страдает качество образования.

«Давайте перестанем заниматься самообманом, у нас пробел в знаниях у детей – минус один год, - возмутилась она. – Учатся по факту родители. Мы с детьми начали ругаться. Психику их пожалейте и здоровье! Мы не готовы к такому обучению. Либо давайте на самообразование перейдем. Чему научимся – то и ладно!».

Что изменить

Татьяна призвала всех родителей делать максимальный репост, предположив, что тогда до Минобра, «может, дойдет, что это ненормально». Стоит отметить, что ее услышали очень многие. Видео быстро разошлось по Интернету и набрало тысячи лайков и комментариев. Родители со всей страны писали, что Татьяна выразила мнение большинства.

23 ноября женщина опубликовала еще одно обращение, в которых представила конкретные предложения от имени всех родителей. Она подчеркнула, что необходима единая образовательная площадка, бесплатный высокоскоростной интернет. Преподаватели должны скидывать все задания только в электронный дневник, а продолжительность урока надо увеличить до 45 минут, так как «десять минут уходит только на организацию». И вообще, подчеркивает женщина, количество дистанционных уроков нужно сократить: пусть дети учатся оффлайн, но потоками, хотя бы через неделю.

«Опять же все, что сказано, касается только тех, у кого один-два ребенка, а что делать нам, многодетным, у кого четыре-пять детей, я не знаю. Столько комнат и компьютеров иметь у многих нет возможности. Да и для чего их столько иметь, ведь пандемия когда-нибудь закончится», - резюмирует она.

«Вопросы не к учителям, а к властям!»

Дистанционное обучение в Башкирии идет с трудом с самого начала пандемии. Особенно много жалоб со стороны родителей было весной, когда уроков какое-то время не было вовсе: электронная образовательная площадка не выдерживала нагрузки, у многих не было хорошего интернета. Когда уже после осенних каникул большую часть детей в республике вновь перевели на удаленные уроки, власти заверили, что на этот раз все будет по-другому. Министр образования и науки региона Айбулат Хажин на одном из оперативных совещаний сообщал, что учителя и ученики будут обеспечены гаджетами. Кому их дали – в итоге неизвестно, только, например, у Татьяны Хомяковой не изменилось ничего.

«Мы так и не получили ни одного гаджета, хотя, говорят, в Уфе их действительно раздавали, - возмущается Татьяна в беседе с корреспондентом UFA.AIF.RU. – Когда мое обращение получило такую широкую огласку, меня вызывали в школу, директор сказала, давайте мы вам подберем ноутбук из техники, которая есть к школе. Я так поняла, ей позвонили из минобразования с вопросом о том, почему мою ситуацию не проработали. Но у меня в принципе нет претензий к учителям, к директорам и подержанные ноутбуки, у которых велик риск поломки, брать рискованно: вдруг сломается, мне потом за него платить. У меня вопрос к властям, которые это дистанционное обучение ввели. А что до педагогов, так они сами в этой ситуации не меньше нас мучаются!».

Власти говорят - школы отвечают

Однако власти, судя по всему, менять ситуацию пока не собираются. По крайней мере, в минобразования республики, отвечая на запрос UFA.AIF.RU подчеркнули, что организация дистанционного обучения – сфера ответственности школ. И в каждой поставленную задачу решают по-разному, дают понять чиновники.

«Родители вправе обратиться в школу с заявлением об организации дистанционного обучения ребенка, - пояснила начальник отдела государственной политики в сфере общего образования министерства Жанна Миникеева. - Дополнительно информируем, что в целях оптимизации действий учеников, учителей и родителей школам рекомендовано определить не более двух электронных образовательных ресурсов и не более двух систем видеоконференцсвязи для проведения онлайн-уроков».

Что касается гаджетов для учеников и учителей, о которых рапортовал перед главой региона министр, то, как выяснилось, эта мера поддержки носит рекомендательный характер. То есть муниципалитеты по мере возможностей ищут возможность помочь нуждающимися семьями ноутбуками, планшетами. Получается, что никто никому ничего не должен.

Власти часто говорят, думая, что через некоторое время люди забудут то, что им обещали. Начинать надо с честности.

Комментарий

Председатель общественной организации «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов:

«Как всегда наши чиновники устроили бюрократический футбол. Изначально понятно, что ресурсы для реализации этой задачи (организации дистанционного обучения – прим.ред.) ограничены. Всем обеспечить связь, купить гаджеты невозможно. У меня такое ощущение, что власти не думали, что такой случай настанет, когда это заявляли. И второе – они часто говорят, думая, что через некоторое время люди забудут то, что им обещали. Начинать надо с честности. Так и сказали бы: "Уважаемые граждане, мы не можем обеспечить учеников планшетами". Ведь это действительно во многом объективная ситуация.

Само по себе дистанционное обучение дает большие перспективы, особенно ученикам сельских школ, где качество образования на порядок ниже. Проблема в том, что правильно организовать все пока не получается».