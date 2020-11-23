Журналиста обвинили в педофилии и посадили на 14,5 лет за изнасилование малолетней

Сам осужденный утверждал, что он вел расследование о деятельности сети извращенцев, в ходе расследования вышел на девочку, родители которой позже обвинили его в насилии.

Журналиста из Екатеринбурга приговорили к 14,5 года по обвинению в педофилии

Березовский городской суд приговорил к 14,5 года колонии строгого режима журналиста из Екатеринбурга Максима Фадейкова. Он признан виновным по пункту б части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), сообщил судья в ходе оглашения приговора (трансляция шла на странице суда во «ВКонтакте»).

Суд также обязал Фадейкова выплатить 450 тыс. рублей семье пострадавшей. После отбытия наказания на него будет наложено ограничение свободы. Он не сможет выезжать за пределы города и изменять место жительства без согласования с исправительными органами.

С учетом срока пребывания в СИЗО Фадейков должен провести в колонии чуть больше 13 лет. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован, отметил судья.

Фадейков был задержан в августе 2019 года. Суть дела в суде не раскрывали, поскольку потерпевшим является ребенок. По этой же причине процесс проходил в закрытом режиме.

По данным ЕАН, сам журналист утверждал, что он вел расследование о деятельности сети педофилов, в ходе расследования вышел на девочку-подростка, собрал материал, но спустя время получил обвинение от родственников девочки.