23.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Журналиста обвинили в педофилии и посадили на 14,5 лет за изнасилование малолетней

22:47 23.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Сам осужденный утверждал, что он вел расследование о деятельности сети извращенцев, в ходе расследования вышел на девочку, родители которой позже обвинили его в насилии.

% name% title
Журналиста из Екатеринбурга приговорили к 14,5 года по обвинению в педофилии

Березовский городской суд приговорил к 14,5 года колонии строгого режима журналиста из Екатеринбурга Максима Фадейкова. Он признан виновным по пункту б части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), сообщил судья в ходе оглашения приговора (трансляция шла на странице суда во «ВКонтакте»).

Суд также обязал Фадейкова выплатить 450 тыс. рублей семье пострадавшей. После отбытия наказания на него будет наложено ограничение свободы. Он не сможет выезжать за пределы города и изменять место жительства без согласования с исправительными органами.

С учетом срока пребывания в СИЗО Фадейков должен провести в колонии чуть больше 13 лет. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован, отметил судья.

Фадейков был задержан в августе 2019 года. Суть дела в суде не раскрывали, поскольку потерпевшим является ребенок. По этой же причине процесс проходил в закрытом режиме.

По данным ЕАН, сам журналист утверждал, что он вел расследование о деятельности сети педофилов, в ходе расследования вышел на девочку-подростка, собрал материал, но спустя время получил обвинение от родственников девочки.

в закрытом режиме изнасилование малолетней педофил признан виновным
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Извращенец или расследователь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

5 вопросов, о которых женщины стесняются спросить даже у доктора
23:20 23-11-2020
5 вопросов, о которых женщины стесняются спросить даже у доктора
Точный гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
22:50 23-11-2020
Точный гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
Журналиста обвинили в педофилии и посадили на 14,5 лет за изнасилование малолетней
22:47 23-11-2020
Журналиста обвинили в педофилии и посадили на 14,5 лет за изнасилование малолетней
Дело против Google из-за запрещенных сайтов с порно и суицидом возбудил Роскомнадзор 1
22:35 23-11-2020
Дело против Google из-за запрещенных сайтов с порно и суицидом возбудил Роскомнадзор
Венера в Скорпионе с 21 ноября по 15 декабря 2020 года: Как не наделать ошибок, рассказали астрологи
22:20 23-11-2020
Венера в Скорпионе с 21 ноября по 15 декабря 2020 года: Как не наделать ошибок, рассказали астрологи
Крик души о муках дистанционки многодетной матери поддержали родители по всей России. Смотрите видео 1
22:15 23-11-2020
Крик души о муках дистанционки многодетной матери поддержали родители по всей России. Смотрите видео
Назвала регионы с ужасающим ростом заразившихся COVID-19 Анна Попова 2
21:56 23-11-2020
Назвала регионы с ужасающим ростом заразившихся COVID-19 Анна Попова
Сниться сон: Кому снятся вещие сны и как понять знаки свыше
21:50 23-11-2020
Сниться сон: Кому снятся вещие сны и как понять знаки свыше
БердскКакое общественное место из 6 благоустроят в Бердске: власть предлагает народу выбрать. Список территорий
21:25 23-11-2020
Какое общественное место из 6 благоустроят в Бердске: власть предлагает народу выбрать. Список территорий
Грешно ли читать молитвы на смартфоне, отвечает священник
21:20 23-11-2020
Грешно ли читать молитвы на смартфоне, отвечает священник