24.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru

16:50 24.11.2020 Фото: pixabay.com
10

Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме письма "Журналист".

% name% title
Требуется журналист

На сайты  kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru требуется журналист. 

Обязанности:

- написание текстов,

- посещение мероприятий и проведение интервью,

- фотосъемка,

- поиск тем.

Условия:

- На период пандемии - удаленка, после - в офисе.  График 5/2 с 9 до 18 часов, 

- офис в центре города,

- оборудованное рабочее место,

- ЗП оклад + гонорар,

- обучение,

- корпоративное обучение. 

Требования:

Мобильность, русский язык на 5, скорость мышления выше среднего уровня,  желание узнавать новое в мультимедиа. Генерация тем.  Опыт обязателен. Редакция готова обучать журналиста после 2-3 тестовых заданий. Высшее образование. 

Адрес: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2

Телефон 8 (383-41)3-00-10

Почта bkurer@mai.ru для резюме в теме написать "Журналист". 

вакансия журналист
Мнение читателей
2
5
3
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Последние новости

Еще 65 млн рублей на доплаты медикам пришли в Новосибирскую область из Москвы
18:17 24-11-2020
Еще 65 млн рублей на доплаты медикам пришли в Новосибирскую область из Москвы
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки
18:11 24-11-2020
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки
Захватил в заложники 6 детей мужчина с топором
18:04 24-11-2020
Захватил в заложники 6 детей мужчина с топором
Трижды за вечер вызывали ГБР "пивнушки" в Новосибирске
18:00 24-11-2020
Трижды за вечер вызывали ГБР
Новое в ПДД для автолюбителей с 1 января 2021 года
17:50 24-11-2020
Новое в ПДД для автолюбителей с 1 января 2021 года
Песков: Путин не может быть добровольцем в вакцинации от COVID-19
17:47 24-11-2020
Песков: Путин не может быть добровольцем в вакцинации от COVID-19
Стартовала ракета "Чанчжэн-5" с лунным аппаратом на Хайнане
17:45 24-11-2020
Стартовала ракета
ОРВИ или COVID-19: когда обращаться к врачу
17:45 24-11-2020
ОРВИ или COVID-19: когда обращаться к врачу
В крови сбитого машиной 9-летнего ребенка нашли алкоголь
17:30 24-11-2020
В крови сбитого машиной 9-летнего ребенка нашли алкоголь
Отпуск в удобное время смогут брать все многодетные семьи
17:20 24-11-2020
Отпуск в удобное время смогут брать все многодетные семьи