5 самых опасных дней в декабре 2020 года

Полнолуние не всегда является опасным днем, но в этот раз 30 декабря оно будет именно таким.

Эксперты советуют пользоваться в эти дни талисманами удачи и оберегами от злых людей

Эксперты рассказали о пяти самых опасных днях декабря. В эти дни всех нас могут подстерегать большие неурядицы. Старайтесь следовать советам астрологов, чтобы не попадать в неприятные ситуации.

В целом последний месяц 2020 года будет спокойным, но не бывает так, чтобы опасных дней не было вовсе. Отметьте перечисленные ниже даты в календаре, чтобы быть готовыми к любым поворотам судьбы. Эксперты советуют пользоваться в эти дни талисманами удачи и оберегами от злых людей.

14 декабря — полное солнечное затмение

Это будет самое последнее затмение в 2020 году и самое опасное. Полное затмение Солнца произойдет в Знаке Стрельца. Это значит, что 14 числа могут срываться запланированные дела. Астрологи и эксперты настоятельно рекомендуют не отправляться в этот день в дальние путешествия и быть предельно осторожными на дорогах. Если придется куда-то поехать, лучше приготовиться заранее. Большие проблемы могут быть у людей, которые много рискуют.

19 декабря — встреча Сатурна и Юпитера в Водолее

17 числа Сатурн перейдет в Знак Водолея, а 19 декабря под влиянием того же Знака окажется и Юпитер. Такая встреча двух самых тяжелых планет будет неблагоприятной. У них очень «вязкая» энергетика, которая начнет воздействовать на людей не лучшим образом. В этот день произойдет глобальная энергетическая перестройка, которая может негативно отразиться на настроении и мотивации людей сейчас и в обозримом будущем.

20 декабря — соединение Солнца и Меркурия

Соединение — негативный аспект, который активизирует все самые негативные черты двух объектов, в нем участвующих. Солнце — это чрезмерная эмоциональность людей, а Меркурий — это сплетни, ложь, срывы планов. Это значит, что 20 числа не стоит полагаться на удачу. Нужно тщательнее продумывать планы и ни в коем случае не добиваться поставленных целей обманом или грубой силой.

21 декабря — зимнее солнцестояние и соединение Сатурна с Юпитером

Это крайне неблагоприятный день, в который солнечного света будет меньше всего за весь год. Также стоит отметить, что 21 числа Луна будет расти в Рыбах, что крайне негативно скажется на умении людей концентрироваться на важных делах. Это будет время расцвета апатии и нежелания работать. Заговоры от лени и апатии помогут стабилизировать обстановку и вернут желание трудиться и достигать успеха. Также в этот день Сатурн и Юпитер максимально близко подойдут друг к другу, что усилит негативное воздействие планет, начатое 19 числа при их встрече в Знаке Водолея.

30 декабря — полнолуние в Раке

Полнолуние не всегда является опасным днем, но в этот раз оно будет именно таким. Проблемы возникнут из-за сильного диссонанса мощной энергии Луна и слабого Рака. Стихия Воды — это спокойствие, а Луна это спокойствие нарушит. В основном это коснется семейных ценностей и домашних дел. 30 декабря не стоит готовиться к встрече нового года, потому что это чревато ссорами с родственниками. Лучше сделать временную передышку.

Помните о том, что опасность зачастую исходит от нас самих. В неблагоприятные дни старайтесь пользоваться пятью эффективными способами повышения энергетики и укрепления биополя. Тщательнее планируйте дела и будьте крайне осторожны и предусмотрительны.

Источник: dailyhoro.ru