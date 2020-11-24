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Главные запреты в православный праздник 24 ноября: Сегодня нельзя начинать новые дела

08:20 24.11.2020 Фото: wikimedia.org
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24 ноября не играли свадьбы и не сватались.

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Обычно в этот день было достаточно холодно, поэтому и называли этот праздник Студитом

24 ноября православные чтут память Феодора Студита. Он был византийским монахом, аскетом и писателем. Родился в 758 году в Константинополе. В 32 года вместе с женой ушли в иночество.

Наши предки раньше говорили, что в этот день Феодор начинает студить землю. Обычно в этот день было достаточно холодно, поэтому и называли этот праздник Студитом.

Раньше с этим днем было связано очень много различных традиций. Например, девушки гадали на суженых. А перед сном нужно было обязательно съесть что-то соленое. А хозяйки перебирали всю посуду и избавлялись от треснутой тары.

Но существовало и множество запретов, некоторые из которых перенеслись и на наше время.

Например, раньше 24 ноября не играли свадьбы и не сватались. Иначе семейная жизнь была полна проблем и часто заканчивалась довольно быстро. Также нельзя грубить, много есть и долго спать.

Также нельзя начинать новые дела. Это не приведет ни к чему хорошему.

Источник: izvmor.ru

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