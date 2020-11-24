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Красота / Общество

Шокирующее фото: Опухшая Алла Пугачева без парика и макияжа отдыхает в саду

09:33 24.11.2020 Фото: instagram.com/p/CHpxHsjLFex
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По мнению пользователей Сети, на этом фото знаменитость выглядит ровно на свой биологический возраст и напоминает глубоко уставшую бабушку.

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71-летняя Алла Пугачева в последнее время поражает своим преображением

71-летняя Алла Пугачева в последнее время поражает своим преображением. После кардинального похудения, примадонна даже решилась на контурную пластику и провела несколько косметологических процедур, которые значительно улучшили состояние кожи. Результат феноменального преображения можно наблюдать на ее личной страничке в Instagram.

Но, как оказалось, большинство фотографий были подвержены обработке фотошопом с применением различных омолаживающих фильтров. К такому выводу можно прийти глядя на снимок, который сделала дочь Примадонны Лиза.

На снимке 71-летняя Пугачева запечатлена без своего пресловутого парика и абсолютно без макияжа. Примадонна сидит в кресле, общаясь с кем-то из гостей дома. На ней белый махровый халат. За спиной стоит муж – Максим Галкин, который нежно придерживает жену, положив ей руки на плечи.

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Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa)

Трудно не согласиться, что на этом снимке Алла Борисовна выглядит несколько иначе, чем в своем Instagram. По мнению пользователей Сети, на этом фото знаменитость выглядит ровно на свой биологический возраст и напоминает глубоко уставшую бабушку.

Источник: kleo.ru

без макияжа волосы кожа молодость морщины парик певица соцсеть старость фото Алла Пугачева Максим Галкин Instagram
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От редакции

Обычно все отфотошоплено?

Аноним, 24 ноября 2020 09:39
Без фотошопа бабка бабкой.

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