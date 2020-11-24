Шокирующее фото: Опухшая Алла Пугачева без парика и макияжа отдыхает в саду

По мнению пользователей Сети, на этом фото знаменитость выглядит ровно на свой биологический возраст и напоминает глубоко уставшую бабушку.

71-летняя Алла Пугачева в последнее время поражает своим преображением

71-летняя Алла Пугачева в последнее время поражает своим преображением. После кардинального похудения, примадонна даже решилась на контурную пластику и провела несколько косметологических процедур, которые значительно улучшили состояние кожи. Результат феноменального преображения можно наблюдать на ее личной страничке в Instagram.

Но, как оказалось, большинство фотографий были подвержены обработке фотошопом с применением различных омолаживающих фильтров. К такому выводу можно прийти глядя на снимок, который сделала дочь Примадонны Лиза.

На снимке 71-летняя Пугачева запечатлена без своего пресловутого парика и абсолютно без макияжа. Примадонна сидит в кресле, общаясь с кем-то из гостей дома. На ней белый махровый халат. За спиной стоит муж – Максим Галкин, который нежно придерживает жену, положив ей руки на плечи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa)

Трудно не согласиться, что на этом снимке Алла Борисовна выглядит несколько иначе, чем в своем Instagram. По мнению пользователей Сети, на этом фото знаменитость выглядит ровно на свой биологический возраст и напоминает глубоко уставшую бабушку.

Источник: kleo.ru