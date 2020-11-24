Осложнения после коронавируса: Как понять, что вы выздоровели?

Если с иммунитетом все нормально, к тому же нет сопутствующих хронических патологий, обычно указанные явления исчезают самостоятельно на протяжении месяца, иногда быстрее. Чтобы ускорить процесс выздоровления, рекомендуется исключить стресс, физическое перенапряжение и пребывание на холоде.

80 % случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, проходят в легкой форме

Когда-то людям приходилось слышать о том, что не столько страшен грипп, сколько его последствия. С тех пор как по миру распространилась пандемия COVID-19, стоит знать, какие могут быть последствия после коронавируса у выздоровевших.

Потенциальные осложнения при легкой форме

80 % случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, проходят в легкой форме. Их можно сравнить по симптоматике с простудой или гриппом, которые не сопровождаются осложнениями. Из возможных последствий при этой форме можно обозначить:

депрессивное состояние, слабость, подавленность;

снижение иммунитета;

тахикардию, одышку, в том числе при небольшой физической нагрузке.

Также к симптомам при легкой форме коронавируса стоит отнести головную боль, периодически возникающие ощущения небольшой болезненности в области сердца.

Если с иммунитетом все нормально, к тому же нет сопутствующих хронических патологий, обычно указанные явления исчезают самостоятельно на протяжении месяца, иногда быстрее. Чтобы ускорить процесс выздоровления, рекомендуется исключить стресс, физическое перенапряжение и пребывание на холоде. Также важно питаться едой, богатой белком, такой как мясо, рыба, кисломолочные продукты, творог.

При наличии хронических болезней сердца, легких, почек во время коронавирусной инфекции может наблюдаться обострение, которое постепенно исчезает по мере нормализации самочувствия человека. Ввиду того, что пандемия на данный момент наблюдается из-за распространения новой разновидности вируса, предугадать его отдаленные угрозы для человечества пока не представляется возможным.

Осложненная форма и ее последствия

Возможные осложнения, если у больного тяжелая форма коронавирусной инфекции:

проблемы с дыханием, одышка, недостаток сил для того, чтобы справиться с физической нагрузкой;

кашель, который сохраняется на протяжении долгого времени;

небольшая дисфункция печени и почек;

повреждение миокарда.

Наиболее опасным осложнением такой формы коронавирусной инфекции выступает фиброз легких, то есть состояние, при котором нормальная ткань замещается на соединительную. Обычно фиброз выступает следствием неполного рассасывания очагов пневмонии.

Проявление такого осложнения зависит от того, насколько успел распространиться патоген по тканям нижних дыхательных путей. Если очаги ограниченные, то на протяжении долгого времени у человека может сохраняться сухой кашель. При таком состоянии иногда выделяется немного мокроты.

Если человеку довелось пережить обширную пневмонию, то здесь уже возможны следующие последствия:

приступообразный кашель, продолжительность которого предугадать сложно, но многое зависит от индивидуальных особенностей организма к регенерации;



возникновение одышки при попытке совершить какие-либо физические действия, иногда еще и в состоянии покоя;дискомфорт в грудной клетке, с периодическим ощущением ноющих болей.

При неблагоприятном течении возможно присоединение состояния, называемого легочным сердцем, когда параллельно нарушается кровоток. Другое опасное состояние носит название эмфиземы легких. При этом в тканях дыхательных путей отмечается повышенная воздушность. Такие изменения считаются необратимыми.

Последствия для внутренних органов

Сердечный ритм может увеличиваться по причине сниженного поступления кислорода. Это влечет за собой ослабление сердечной мышцы и присоединение нарушений со стороны кровотока.

Могут иметь место отеки, застойные явления в тканях бронхов и легких, небольшое увеличение печени. Человеку сложно справиться с повседневными обязанностями, его работоспособность снижается.

Может ли возникнуть бесплодие

Ввиду того, то на сегодняшний день проведено недостаточно исследований на эту тему, понять точно, способна ли коронавирусная инфекция спровоцировать бесплодие, невозможно. Ученые говорят, что не ранее чем через год можно будет судить о сохранении способности к оплодотворению у переболевших людей.

Но такая вероятность не исключается полностью. Объясняется это тем, что сложные формы гриппа, перенесенные мужчинами и женщинами, в отдельных случаях заканчивались диагнозом «бесплодие».

Эффекты у пожилых

Согласно проведенным наблюдениям, стало ясно, что у возрастных пациентов могут иметь место следующие симптомы, проявляющиеся у них более регулярно, чем у больных других категорий:

угнетение в той или иной степени функции легких;

ощущение боли и дискомфорта за грудиной;

возникновения одышки во время ходьбы;

сбои в сердечном ритме.

Опасным осложнением у пожилых пациентов, страдающих хроническими болезнями сердца, может быть явление декомпенсации. Особенно следует беречь себя в этом плане людям со стенокардией.

Сахарный диабет также можно расценивать, как отягчающее обстоятельство, так как у страдающих им пациентов могут иметь место дополнительные осложнения. Всем пожилым людям, особенно имеющим хронические патологии, необходимо находиться под наблюдением участкового терапевта.

Неблагоприятные эффекты от ИВЛ

Искусственная вентиляция легких иногда при коронавирусной инфекции становится необходимостью и позволяет спасти многих пациентов. В то же время она имеет и неблагоприятные эффекты, которые могут негативно сказаться на организме:

присоединение дополнительной инфекции — бактериальной или грибковой;

травма, объясняющаяся попаданием кислорода, который подается аппаратом в полость плевры, под кожу, кровоток, где он может стать причиной закупорки отдельных сосудов;

пневмоторакс — состояние, при котором повреждается легкое вместе с заполнением грудной клетки воздухом;

травмы трахеи, которые объясняются недостаточной фиксацией аппарата.

Какими бы ни были последствия и осложнения, обнаруживаемые сегодня, как здоровым людям, так и тем, кто уже заразился, важно придерживаться врачебных рекомендаций, чтобы избежать неблагоприятных эффектов от коронавирусной инфекции.

Аносмия

Одним из главных последствий коронавируса сегодня обозначается аносмия, когда человек не может улавливать привычные запахи. Характерные симптомы возникают еще в период активной стадии и нередко остаются с человеком какое-то время после официально полученного отрицательного результата теста. Если поначалу ученые не воспринимали такой симптом, как серьезный и потенциально опасный, то сейчас появляется все больше данных о людях с такой симптоматикой.

Американские терапевты сообщают о том, что у отдельных пациентов способность ощущать запахи и вкусы так и не восстановилась по прошествии 3 месяцев с начала инфицирования.

У некоторых больных способность чувствовать вкус и запах восстанавливается, но не полностью. Ряд специалистов утверждает, что виной всему — повреждение нервных волокон, обонятельных рецепторов.

На сегодня установить точные механизмы, из-за которых формируются такие поражения центральной нервной системы, не удалось. Но все больше ученых склоняется к тому, что могут возникать еще и нарушения со стороны сосудистой системы.

Итоги

Коронавирусная инфекция может давать множество различных последствий выздоровевшим, в зависимости от первоначального состояния их организма, наличия хронических болезней и того, насколько крепким оказался их иммунитет. В основном негативные последствия касаются органов дыхания, в том числе бронхов и легких.

Если имеются очаги хронических поражений в сердце, почках, то «корона» может способствовать их активации. Распространенный симптом COVID-19, который может долгое время не проходить после зарегистрированного по анализам выздоровления, — аносмия, то есть неспособность воспринимать запахи в полной мере.

Источник: kleo.ru