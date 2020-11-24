24.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Что обязательно нужно сделать в православный праздник 24 ноября 2020 года? Народные обычаи и приметы дня

08:05 24.11.2020 Фото: azbyka.ru
0

Этот день мудрые люди советовали провести дома — поближе к печке и горячим щам.

% name% title
Православные в этот день отмечают память Феодора Студита — византийского монаха, жившего в 8-9 веках
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Что обязательно нужно сделать в православный праздник 24 ноября 2020 года? Народные обычаи и приметы дняКакой сегодня церковный праздник? Кого почитают 24 ноября 2020 годаЕщё 410 новостей

24 ноября 2020 года - Федор Студит, Федор Мороз.

Дата по старому стилю: 11 ноября.
Православные в этот день отмечают память Феодора Студита — византийского монаха, жившего в 8-9 веках. Феодор был сыном чиновника и получил хорошее образование. Под влиянием дяди, игумена монастыря, молодой мужчина принял постриг. Вместе с Феодором ушла от мира, приняв монашество, и его жена Анна.

Впоследствии Феодор сам стал игуменом и снискал славу как аскет и проповедник христианства. Он также обличал пороки правителей, защищал святыни от иконоборцев, за что неоднократно подвергался гонениям и пыткам. В конце 8 века Феодор и его ученики поселились в Студийском монастыре, который приобрел большой вес в религиозном сообществе.

Игумен разработал для обители строгий устав, требовавший соблюдения правил общежития и неустанного труда братии. Позже этот устав был занесен на Русь и лег в основу уставов всех русских монастырей.

Прозвище Федора (Феодора) — Студит — в русском народе истолковали по-своему, называя святого еще и Морозом. «Федор Студит землю студит», — говорили люди. И, видя неизбежное наступление зимы, добавляли: «Со Студита стужа — что ни день, то хуже». Этот день мудрые люди советовали провести дома — поближе к печке и горячим щам. А вот сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели до самого Введения.

По Федору судили о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд — к лету можно было запасать корзины и туеса. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами — малиной, земляникой, черникой.

Именины в этот день
Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей, Федор

Источник: calend.ru

24 ноября 2020 именины история праздник Федор Мороз Федор Студит
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Проведете сегодня время дома?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как научили искусственный интеллект распознавать сарказм?
08:45 24-11-2020
Как научили искусственный интеллект распознавать сарказм?
"В ДТП виноват известный поэт": рассказал о смерти отца актер Кирилл Гребенщиков
08:36 24-11-2020
Не сказал маме: 53 года ходил с монетой в носу, которую засунул в детстве
08:30 24-11-2020
Не сказал маме: 53 года ходил с монетой в носу, которую засунул в детстве
Подготовим вашу лоджию или балкон к холодам - качественное остекление от компании "Магистраль"
08:28 24-11-2020
Подготовим вашу лоджию или балкон к холодам - качественное остекление от компании
Главные запреты в православный праздник 24 ноября: Сегодня нельзя начинать новые дела
08:20 24-11-2020
Главные запреты в православный праздник 24 ноября: Сегодня нельзя начинать новые дела
Польза или вред? Нужно ли вводить «ЕГЭ для учителей»
08:15 24-11-2020
Польза или вред? Нужно ли вводить «ЕГЭ для учителей»
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 24 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
08:10 24-11-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 24 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
Что обязательно нужно сделать в православный праздник 24 ноября 2020 года? Народные обычаи и приметы дня
08:05 24-11-2020
Что обязательно нужно сделать в православный праздник 24 ноября 2020 года? Народные обычаи и приметы дня
"Коронный" беби-бум: в каких регионах родилось больше всего малышей во время пандемии
08:00 24-11-2020
Замечательные поздравления с Днем моржа 24 ноября 2020 года в России
07:50 24-11-2020
Замечательные поздравления с Днем моржа 24 ноября 2020 года в России