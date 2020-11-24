День моржа отмечается 24 ноября 2020 года: Значение важного праздника и история

Сегодня День моржа отмечается во всех арктических регионах России. Их жители надеются, что со временем этот праздник будет столь же известен, как, например, День тигра на Дальнем Востоке или День снежного барса на Алтае.

Моржи – крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии планеты

24 ноября 2020 года - День моржа в России.

День моржа, который отмечается ежегодно 24 ноября, был учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Эти животные – крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии планеты Земля.

Моржи – одни из крупнейших представителей арктической фауны. Длина самцов составляет 2,7–4,5 метра, самок – 2,2–3,7 метра, вес взрослых самцов может достигать 2 тонн, самок – 1 тонны. Новорожденный детеныш весит около 70 кг и достигает длины 1,2 метра. По размерам среди ластоногих моржи уступают только морским слонам.

В дикой природе моржи живут около 30 лет. Неповоротливые на суше, они очень подвижны в воде. Но большую часть времени эти млекопитающие проводят на берегу, где стараются держаться большими группами – от 10 до нескольких тысяч особей. Моржи питаются рачками, моллюсками и беспозвоночными, а также рыбой. Летом и осенью моржи собираются на береговых лежбищах, а зимой и весной живут на льдах, где самки приносят потомство.

В природе у моржей всего два естественных врага – полярный медведь и косатка, которые в основном охотятся на детенышей моржей. К сожалению, моржи являются объектом браконьерства и охотничьего промысла. Шкуры, бивни, жир и другие части тела млекопитающего издавна использовались в хозяйстве жителями Крайнего Севера.

Празднование Дня моржа не случайно назначено на 24 ноября. В последние дни осени моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. Провозгласив этот праздник, защитники природы решили таким образом привлечь внимание общественности к проблемам тихоокеанских моржей, ведущим к сокращению численности морских млекопитающих.

Главная проблема – экологическая. Изменение климата в сторону потепления привело к тому, что площадь ледяного покрова Земли в последние годы стремительно уменьшается. В результате моржи вынуждены перемещаться со льда на сушу, образуя новые береговые лежбища. Массовое скопление моржей на таких лежбищах приводит к гибели большого количества молодняка.

Вторая проблема, с которой сталкиваются моржи, – вторжение людей на их территорию. Освоение человеком богатых запасов углеводородов на шельфе Ледовитого океана, развитие навигации, браконьерство – все это ведет к массовой гибели моржей и заставляет защитников природы бить тревогу. Тем более что атлантический и лаптевский подвиды тихоокеанского моржа уже сейчас внесены в России в Красную книгу.

Сегодня День моржа отмечается во всех арктических регионах России. Их жители надеются, что со временем этот праздник будет столь же известен, как, например, День тигра на Дальнем Востоке или День снежного барса на Алтае, организатором которых также выступил Всемирный фонд дикой природы.

В свою очередь, представители WWF призывают людей чаще вспоминать о нашей общей ответственности за сохранение дикой природы океана и более бережно относиться к его обитателям.

Источник: calend.ru