24.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

День моржа отмечается 24 ноября 2020 года: Значение важного праздника и история

09:20 24.11.2020 Фото: pixnio.com
0

Сегодня День моржа отмечается во всех арктических регионах России. Их жители надеются, что со временем этот праздник будет столь же известен, как, например, День тигра на Дальнем Востоке или День снежного барса на Алтае.

% name% title
Моржи – крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии планеты

24 ноября 2020 года - День моржа в России.

День моржа, который отмечается ежегодно 24 ноября, был учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Эти животные – крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии планеты Земля.

Моржи – одни из крупнейших представителей арктической фауны. Длина самцов составляет 2,7–4,5 метра, самок – 2,2–3,7 метра, вес взрослых самцов может достигать 2 тонн, самок – 1 тонны. Новорожденный детеныш весит около 70 кг и достигает длины 1,2 метра. По размерам среди ластоногих моржи уступают только морским слонам.

В дикой природе моржи живут около 30 лет. Неповоротливые на суше, они очень подвижны в воде. Но большую часть времени эти млекопитающие проводят на берегу, где стараются держаться большими группами – от 10 до нескольких тысяч особей. Моржи питаются рачками, моллюсками и беспозвоночными, а также рыбой. Летом и осенью моржи собираются на береговых лежбищах, а зимой и весной живут на льдах, где самки приносят потомство.

В природе у моржей всего два естественных врага – полярный медведь и косатка, которые в основном охотятся на детенышей моржей. К сожалению, моржи являются объектом браконьерства и охотничьего промысла. Шкуры, бивни, жир и другие части тела млекопитающего издавна использовались в хозяйстве жителями Крайнего Севера.

Празднование Дня моржа не случайно назначено на 24 ноября. В последние дни осени моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. Провозгласив этот праздник, защитники природы решили таким образом привлечь внимание общественности к проблемам тихоокеанских моржей, ведущим к сокращению численности морских млекопитающих.

Главная проблема – экологическая. Изменение климата в сторону потепления привело к тому, что площадь ледяного покрова Земли в последние годы стремительно уменьшается. В результате моржи вынуждены перемещаться со льда на сушу, образуя новые береговые лежбища. Массовое скопление моржей на таких лежбищах приводит к гибели большого количества молодняка.

Вторая проблема, с которой сталкиваются моржи, – вторжение людей на их территорию. Освоение человеком богатых запасов углеводородов на шельфе Ледовитого океана, развитие навигации, браконьерство – все это ведет к массовой гибели моржей и заставляет защитников природы бить тревогу. Тем более что атлантический и лаптевский подвиды тихоокеанского моржа уже сейчас внесены в России в Красную книгу.

Сегодня День моржа отмечается во всех арктических регионах России. Их жители надеются, что со временем этот праздник будет столь же известен, как, например, День тигра на Дальнем Востоке или День снежного барса на Алтае, организатором которых также выступил Всемирный фонд дикой природы.

В свою очередь, представители WWF призывают людей чаще вспоминать о нашей общей ответственности за сохранение дикой природы океана и более бережно относиться к его обитателям.

Источник: calend.ru

24 ноября 2020 день моржа День моржа в России история праздник WWF Красная книга
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рекомендации от астролога Лилии Любимовой на последнюю неделю ноября
10:50 24-11-2020
Рекомендации от астролога Лилии Любимовой на последнюю неделю ноября
БердскCOVID-19 позади: что дальше?
10:50 24-11-2020
COVID-19 позади: что дальше?
Календарь питания на каждый день Рождественского поста 2020
10:50 24-11-2020
Календарь питания на каждый день Рождественского поста 2020
БердскЗагорелся пылевой вентилятор в производственном цехе экс-компании "Мастер и К" в Бердске
10:49 24-11-2020
Загорелся пылевой вентилятор в производственном цехе экс-компании
БердскПо 4 млн рублей в день платят налоги за имущество жители Бердска. Вернется ли 161 млн рублей в казну?
10:47 24-11-2020
По 4 млн рублей в день платят налоги за имущество жители Бердска. Вернется ли 161 млн рублей в казну?
Признал легализацию каннабиса в мире угрозой нацбезопасности России Путин
10:45 24-11-2020
Признал легализацию каннабиса в мире угрозой нацбезопасности России Путин
БердскАвария: отключат воду в 12 домах Бердска 24 ноября. Список адресов
10:41 24-11-2020
Авария: отключат воду в 12 домах Бердска 24 ноября. Список адресов
БердскЗагорелся бункер с опилками на ул. Ленина в Бердске
10:30 24-11-2020
Загорелся бункер с опилками на ул. Ленина в Бердске
Бедный Лёлик: бросила щенка на морозе около приюта жительница Новосибирска
10:30 24-11-2020
Бедный Лёлик: бросила щенка на морозе около приюта жительница Новосибирска
Подорвался на мине российский миротворец в Нагорном Карабахе
10:30 24-11-2020
Подорвался на мине российский миротворец в Нагорном Карабахе