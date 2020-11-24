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За красивыми формами и здоровьем нужно идти в Фитнес-центр "Кристалл"

09:28 24.11.2020 Фото: фитнес-центр "Кристалл"
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Начиная заниматься сегодня, вы сможете привести свое тело в отличную форму к новому году!

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Фитнес-центр"Кристалл" поможет обрести желаемую форму к новому году

Все что нужно для поддержания тела в отличной форме вы найдете в  Фитнес-центре "Кристалл": тренажерный зал, женский фитнес,танцы для девочек, клуб творческих женщин, солярий, парикмахерская, массаж. У нас вы сможете подобрать занятие, которое придаст бодрость, легкость и здоровье организму.

Начиная заниматься сегодня, вы сможете привести свое тело в отличную форму к новому году!

Приходите, звоните, занимайтесь с нами!

Наш адрес: Ушакова, 67 

Телефон:+7 (38341) 6-20-12

Источник: Раздел фитнес-центра "Кристалл" на сайте Весь Бердск

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