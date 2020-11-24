Все, что нужно знать о Рождественском посте 2020: История, особенности и 3 важных факта

По понедельникам (до дня памяти святителя Николая — 19 декабря) можно есть горячую пищу без масла; во вторник, четверг, субботу и воскресенье — рыбу и постную пищу с растительным маслом; самый строгий пост традиционно — в среду и пятницу (сухоядение: овощи, фрукты, хлеб).

Рождество Христово, Греция; XV в

Даты: 28 ноября — 6 января

Название: Рождественский (Филиппов) пост

Двойное название поста объясняется просто: он начинается на следующий день после дня памяти апостола Филиппа, одного из 12 ближайших учеников Господа Иисуса Христа, и заканчивается в канун великого праздника Рождества Христова. Эти два дня как бы обрамляют собой 40-дневный период поста, отсюда и его название.

Смысл поста:

Любой многодневный пост, и Рождественский в том числе, готовит нас к максимально глубокому, полноценному переживанию предстоящего праздника. Цель постящегося христианина — добиться, чтобы встреча со Христом в праздничный день стала для него действительно важным событием, подготовленным и усиленной молитвой, и подвигом воздержания. Человеческие тело и душа взаимно влияют друг на друга. Поэтому, ограничивая себя в физическом плане (например, в еде), мы помогаем и душе: мы перестаем разбрасываться по сторонам и больше концентрируемся на духовной жизни: молитве, размышлениях о Христе, на исполнении Его заповедей.

Кроме того, ослабляя тело (да и душевные силы тоже) менее калорийной, чем обычно, пищей, мы учимся подчинять наши желания разуму и воле, а разум и волю — Богу.

В Евангелии рассказывается, что перед выходом на проповедь в Галилее и Иудее, которой суждено было длиться три с половиной года, Христос удалился от людей и строго постился сорок дней и ночей (Мф 4:1–11; Лк 4:1–13; Мк 1:12, 13). Столько же прежде Него постились и Моисей, когда взошел на гору Синай, где Бог дал ему десять заповедей (Исх 24:18); и пророк Илия, сорок дней шедший без еды и питья к горе Хорив, где его ждала встреча с Богом (3 Цар 19:5–8). Характерно, что именно в конце сорокадневного поста Спасителя попытался искусить диавол, очевидно, полагая, что пост физически истощил Иисуса и сделал менее стойким. Но духовно Господь, наоборот, укрепился и все искушения преодолел. Тем самым Он показал, что пост — лучшее оружие против искусителя (о чем говорят в один голос все святые отцы), и подготовился к Своему служению в мире.

В память об этих событиях и Рождественский пост, готовящий нас к переживанию события Рождества Христова, и Великий пост, предшествующий празднику Воскресения Христова, длятся по сорок дней и именуются в церковном уставе Четыредесятницами.

«Пост Рождественской Четыредесятницы, — добавляет святитель Симеон Солунский, — изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое Слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти».

История поста:

По времени возникновения Рождественский пост — один из самых древних. О его существовании упоминают уже святитель Амвросий Медиоланский (скончался в 397 году) и учившийся у него блаженный Августин (‡430 год). А римский епископ Лев I Великий (‡461 год) называл Рождественский пост древним установлением и жертвой Богу за плоды, собранные в летнюю и осеннюю пору.

В ранней Церкви Филиппов пост предшествовал празднику Богоявления. Именно так — днем явления Бога в мир — называли в те времена христиане праздник Рождества. А тот праздник, который мы называем Богоявлением сегодня, — Крещение Господне, — присоединялся к «главному» Богоявлению, встраивался в единый праздничный цикл, длившийся несколько дней подряд.

О том, что Рождество и Крещение Господне первоначально были одним праздником, нам напоминает и устройство богослужения (обе службы начинаются с великого повечерия), и особенная подготовка к обоим торжествам. В день накануне праздника — сочельник, или навечерие — пост становится особенно строгим: в монастырях принято не есть в этот день ничего, миряне же стараются по возможности просто уменьшить количество пищи. В этот день в Церкви совершается особенно торжественное богослужение. Если день будний, то читают царские часы — более продолжительные, чем обычно, с фрагментами из Ветхого Завета (паремиями), чтениями из Апостола и Евангелия. Царскими эти часы называются потому, что в древности на них присутствовали члены царской фамилии. А вечерня (которая, против обыкновения, служится утром) плавно переходит в литургию Василия Великого — так же, как в Великий Четверток на Страстной седмице.

Первоначально Рождественский пост не был таким протяженным, как сейчас: у одних христиан он длился семь дней, у других — несколько больше. Держать пост сорок дней стали, судя по всему, только после Константинопольского собора 1166 года, когда Константинопольский Патриарх Лука вынес решение по поводу длительности Рождественского поста: четкого правила по этому поводу нет, признал он, однако «понуждаемся… последовать неписаному церковному преданию и долженствуем поститься… от 15 дня ноября (28 ноября по новому стилю. — Прим. ред.)».

Особенности поста:

Во все дни Рождественского поста церковный устав Типикон предписывает воздерживаться от мяса, яиц и молочных продуктов. По понедельникам (до дня памяти святителя Николая — 19 декабря) можно есть горячую пищу без масла; во вторник, четверг, субботу и воскресенье — рыбу и постную пищу с растительным маслом; самый строгий пост традиционно — в среду и пятницу (сухоядение: овощи, фрукты, хлеб). Впрочем, если на среду или пятницу попадает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря (в этом году это как раз среда), то разрешается рыба.

После дня памяти святителя Николая и до дней предпразднства Рождества (2–6 января) рыба разрешается только в субботу и воскресенье, а пост в другие дни становится строже. В дни предпразднства пост самый строгий: рыба не вкушается вообще, пища с маслом — только в субботу и воскресенье. А в сочельник (с вечера 5 января до вечера 6-го) существует традиция не есть ничего до появления первой звезды, после чего принято подавать на стол сочиво — вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом и другими сухофруктами.

Но нужно обязательно учитывать, что все эти правила — строгий монастырский устав. Миряне (не монахи), как правило, постятся мягче, советуясь насчет питания со своим духовником и в зависимости от своих жизненных обстоятельств. Традиционно мирянами не практикуется сухоядение (или практикуется только в дни строгого поста со 2-го по 6-е января), рыба исключается из пищи только в среду и пятницу (и со 2-го по 6-е января).

3 факта, связанных с Рождественским постом:

1. Филипп, как и большинство апостолов, был родом из Галилеи — северной провинции Палестины. Именно он, согласно Евангелию от Иоанна, привел ко Христу апостола Нафанаила (Ин 1:46); он участвовал в раздаче пяти тысячам человек хлебов, умножившихся по слову Господа (Ин 6:5–13); он привел к Нему эллинов, желавших видеть Христа (Ин 12:21–22); во время Тайной Вечери он желал увидеть Отца и получил от Господа Иисуса знаменательный ответ: Сколько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца (Ин 14:8–9).

После Вознесения Господа апостол Филипп проповедовал в Галилее, а затем в Греции среди местных евреев. Об этом прослышал иудейский первосвященник и прибыл в Грецию, чтобы пресечь деятельность Филиппа, но тот прилюдно обличил первосвященника в подкупе стражников, которые охраняли Гроб Господень, и в повелении им лгать, будто тело Христово похитили и скрыли Его ученики.

Странствовал апостол и по другим землям, всюду проповедуя Евангелие и много страдая: Филиппа и его сестру Мариамну, с которой он путешествовал, побивали камнями, сажали в тюрьму, изгоняли из селений.

Скончался апостол Филипп в городе Иераполе Фригийском, где перед этим умертвил огромную змею, которой местные жители выстроили храм как божеству. Он был распят на кресте вместе с апостолом Варфоломеем, который, в отличие от Филиппа, остался жив и дошел с проповедью о Христе до Армении.

2. Начиная с 4 декабря — праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, на одной из частей вечернего богослужения, утрене, хор начинает петь рождественские катавасии — короткие стихословия, которые припеваются в конце каждой из восьми песней богослужебного канона. «Христос раждается — славите; Христос с небес — срящите (встречайте. — Прим. ред.); Христос на земли — возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и воспойте людие, яко прославися», — так звучит первая из цикла катавасий, и мы чувствуем: Рождество уже на пороге.

Вдобавок на праздничных службах периода подготовки к Рождеству — например, 19 декабря, в день памяти Николая Чудотворца, — на утрене поются особенные рождественские стихиры.

3. Два последних воскресных дня, предшествующих Рождеству, называются Неделями святых праотцев и святых отцов. Святые праотцы — это ветхозаветные праведники: Ной, Авраам, Исаак, Иаков и другие, которые провели жизнь в послушании и доверии Богу и этим внесли свой человеческий вклад в подготовку пришествия Христова. А под святыми отцами Церковь в данном случае подразумевает непосредственных сродников Христовых по плоти, начиная от Давида и заканчивая праведным Иосифом, названым отцом Господа Иисуса. В это воскресенье на литургии читается родословие Иисуса Христа из Евангелия от Матфея: Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его… — и так далее.

Источник: foma.ru