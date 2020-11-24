Календарь питания на каждый день Рождественского поста 2020

Рождественский пост в 2019 году начинается за 41 день до Рождества - 28 ноября

Рождественский пост в 2020 году начинается за 41 день до Рождества - 28 ноября. Его также еще называют Филиппов пост, так как он начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа.

Во время Рождественского поста по церковному монастырскому уставу (типикону) следует воздерживаться от продуктов животного происхождения (мясо, яйца, молоко). До дня памяти святителя Николая (19 декабря) в понедельник можно есть горячую пищу без масла, в среду и пятницу – строгий пост (сухоядение – овощи, фрукты, хлеб). Во вторник, четверг, субботу и воскресенье – рыба, грибы, крупы с растительным маслом и т.п.

Если праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы попадает на среду или пятницу, то разрешается рыба. После дня памяти святителя Николая и до предпраздненства Рождества (2-6 января) рыба разрешается только в субботу и воскресенье, становится строже пост в другие дни. В предпраздненство - строгий пост: нельзя есть рыбу во все дни, а пища с маслом употребляется только в субботу и воскресенье.

В сочельник – самый строгий пост, сухоядение. Существует традиции ничего не есть до появления первой звезды, после чего принято подавать на стол сочиво – вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом и другими сухофруктами . При этом все готовящиеся причаститься на ночной рождественской Литургии ничего не едят за несколько часов до Литургии.

Вышеперечисленные правила – это строгий устав по Типикону. Миряне (не монахи), как правило, постятся мягче. Например, традиционно мирянами не практикуется сухоядение (или практикуется только в дни строгого поста с 2-го по 6-е января), рыба исключается из пищи только в среду и пятницу (и со 2-го по 6-е января).

Но так как все эти изменения носят во многом индивидуальный характер, мы публикуем календарь, соответствующий уставу. Он дает представление о степени строгости того или иного постного дня в церковной традиции. А уже вы сами, в зависимости от своих жизненных обстоятельств и вместе с духовником, сможете определить, что для вас в настоящий момент будет являться постом – "пустая гречка" или доеденная за ребенком каша на молоке.

Календарь рождественского поста по дням

Дополнительно можно учесть, что, если среда или пятница праздничный день - разрешается пища с растительным маслом. Типикон (богослужебный устав) назначает праздничными те дни, когда совершается полиелейный или бденый праздник (т.е. накануне него служится Всенощное бдение). В Рождественский пост 2019-2020 это - 19 декабря, 26 декабря и 2 января (смотрите упоминание праздников ниже).

28 ноября

Разрешается рыба

29 ноября, апостола и евангелиста Матфея

Сухоядение.

30 ноября

Разрешается рыба

1 декабря

Разрешается рыба

2 декабря, Свт. Филарета, митрополита Московского

Горячая пища без масла

3 декабря.

Разрешается рыба

4 декабря. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Разрешается рыба.

5 декабря

Разрешается рыба

6 декабря, пятница

Сухоядение.

7 декабря. Вмчц. Екатерины

Разрешается рыба.

8 декабря, Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

Разрешается рыба.

9 декабря

Горячая пища без масла

10 декабря. Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение"

Разрешается рыба.

11 декабря . сщмч. Серафима (Чичагова)

Сухоядение.

12 декабря

Разрешается рыба.

13 декабря, апостола Андрея Первозванного

Сухоядение.

14 декабря

Разрешается рыба.

15 декабря

Разрешается рыба.

16 декабря. Прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского)

Горячая пища без масла

17 декабря. Вмц. Варвары

Разрешается рыба.

18 декабря. Прп. Саввы Освященного

Сухоядение.

19 декабря. Святителя Николая Чудотворца

Разрешается рыба.

20 декабря

Сухоядение.

21 декабря

Разрешается рыба.

22 декабря. Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери, именуемой "Нечаянная Радость"

Разрешается рыба.

23 декабря. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского

Горячая пища без масла

24 декабря

Пища с растительным маслом.

25 декабря Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца

Сухоядение.

26 декабря Мч. Евстра́тия, Авксе́нтия, Евге́ния, Марда́рия и Оре́ста

Пища с растительным маслом.

27 декабря

Сухоядение.

28 декабря Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского

Разрешается рыба.

29 декабря

Разрешается рыба.

30 декабря

Горячая пища без масла

31 декабря

Пища с растительным маслом.

1 января. Мч. Вонифатия, покровителя трезвости

Сухоядение.

2 января. Прав. Иоанна Кронштадского, чудотворца

Горячая пища без масла

3 января

Сухоядение.

4 января, Вмц. Анастасии Узорешительницы

Пища с растительным маслом.

5 января

Пища с растительным маслом.

6 января. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

Источник: foma.ru