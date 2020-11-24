Что подарить женщине на годовщину

Каждой женщине приятно, когда мужчина о ней заботится, поэтому сделайте ей приятный подарок с акцентом на ее привычках и особенностях.

Романтичные подарки окрыляют любую женщину, ведь так мужчина показывает свою искреннюю к ней любовь

Годовщина свадьбы – особенный праздник, поэтому мужчине стоит серьезно подумать над тем, что подарить своей жене. Выбор сложный, но паниковать не стоит. Включайте фантазию и изучайте списки интересных идей.

Романтичные подарки и сюрпризы

Романтичные подарки окрыляют любую женщину, ведь так мужчина показывает свою искреннюю к ней любовь. Предлагаем несколько отличных идей того, что можно подарить жене на годовщину свадьбы, чтобы она почувствовала свое очарование и красоту:

Ужин в ресторане – идеальный подарок для женщины, которая сможет отдохнуть от быта и семейной рутины. Выберите хороший и уютный ресторан. Обязательно забронируйте столик, ведь иногда неорганизованность может испортить весь вечер.

Пикник на природе – беспроигрышный вариант, чтобы отметить праздник только вдвоем. Найдите тихое место без детей и выгула собак, например берег реки, удаленные уголки парка, беседку в саду.

Номер в отеле – отличный способ внести новизну в отношения. Это маленький отпуск только для двоих, приятное времяпровождение, об остальном позаботится персонал гостиницы.

Признание на радио – приятный сюрприз в виде признания в любви в прямом эфире подарит вашей жене хорошее настроение.

Стихи собственного сочинения – трогательный подарок, который ваша жена обязательно оценит. Не стоит бояться показаться смешным, ведь жена – не редактор, а ваши стихи не станут доступны посторонним людям.

Фотоколлаж – прекрасный способ выразить свои чувства через композицию из совместных фотографий. Коллаж можно сделать в настенной рамке или заказать на декоративной подушке.

Парное​ украшение – оригинальный и романтичный подарок, который свяжет два любящих сердца навсегда. Это могут быть кольца с гравировкой, парные кулоны в виде двух половинок сердца или сердца и ключика.

Путешествие – отличная возможность провести время наедине и вдали от дома. Это может быть тур в другую страну, поездка в горы, выходные в другом городе или, как вариант, можно снять уютный домик на базе отдыха.

Именная звезда с неба – подарите жене настоящую звезду, вручив сертификат с ее именем. Очень трогательный и романтичный подарок.

Приглашение в СПА-салон на двоих – безумно приятный и полезный подарок. Можно выбрать шоколадное обертывание, сауну или расслабляющий тайский массаж при свечах.

Если хочется подарить жене романтическую поездку в другую страну, но нет уверенности насчет точного времени, то можно выбрать билет с открытой датой.

Подарки с заботой​

Каждой женщине приятно, когда мужчина о ней заботится, поэтому сделайте ей приятный подарок с акцентом на ее привычках и особенностях:

*** плед – теплый и заботливый подарок для жены, которая вечно укутывается, мерзнет и сворачивается калачиком;

*** столик-органайзер для ванной – необычный подарок для леди, которая любит понежиться в ванной;

*** гидромассажер для ног – небольшая ванночка с гидромассажем, которая снимет усталость ног;



*** ночник – отличный подарок для жены, которая любит почитать перед сном;*** халат или пижама – при выборе подарка обратите внимание на материал — он должен быть натуральным, при желании можно заказать изделие с инициалами или именем супруги;*** мед с золотом для массажа – в таком классном подарке есть все: и забота, и любовь, ведь это средство с омолаживающим эффектом;*** туалетный столик – необходимый для каждой женщины предмет мебели для хранения ее косметики, духов, украшений; его можно выбрать с подсветкой;*** столик для завтрака в постель – отличный выбор подарка, который только подтвердит вашу заботу; вариантов очень много, есть столики с ручками, выдвижным подносом, ножками;*** подушка красоты – такой необычный подарок сохранит красоту и молодость вашей любимой, ведь подушка препятствует появлению отечности и морщин;*** кресло в виде груши, качалки, интерьерное кресло – подарите жене такой подарок, в котором ей будет комфортно отдыхать после тяжелого трудового дня.

Отличный вариант — подарить жене сертификат в спа-салон, ваша любимая вернется отдохнувшей и будет благодарна вам за заботу.

Оригинальные подарки​

Если жена любит все оригинальное и креативное, но вы не знаете, что подарить ей на годовщину свадьбы, то вот список необычных подарков:

*** именные конфеты – не просто сладкий подарок, а настоящий знак внимания; на коробочке можно разместить не только повод, но и нежное признание в любви с совместной фотографией;

*** именной светильник – романтичный сувенир и просто чудо, которым можно любоваться в темноте;

стальная красота – уникальные украшения из ювелирной стали, которые подчеркнут индивидуальность вашей супруги;

*** ваза с гравировкой – дизайнерское изделие с красивым изображением и гравировкой в виде нежных слов;

*** сердечко из минерала – талисман из натурального камня по знаку зодиака станет для вашей жены надежной защитой;

*** сердечко из стекла – настоящий знак любви, который можно подарить жене на годовщину свадьбы, красивое стеклянное сердечко с надписью в оригинальной коробочке;

*** парные кружки – не просто оригинальный подарок, а намек на то, что вы вместе навсегда;

*** ложечки-сердечки – милое признание в любви и оригинальный набор ложечек для кофе, чая и десертов.

Погружение в волшебный мир – хороший выбор, чтобы отметить совместный праздник. Сертификат на дайвинг – оригинальный подарок, который ваша жена запомнит надолго.

Подарок в зависимости от годовщины свадьбы

Каждой годовщине свадьбы наши предки дали свое название. Поэтому, если вы не знаете, что подарить жене, то можно подобрать традиционный презент:

1-й год – ситцевая свадьба: изделия из ситца, например платье, постельное белье, набор из скатерти и салфеток;

2-й год – бумажная: книга любимого автора, именной ежедневник, фотоальбом с совместными и лучшими снимками;

3-й год – кожаная: любой аксессуар, обувь и одежда из натуральной кожи;



– льняная: подарки из льна – текстильные изделия для дома, ночная рубашка, пижама, постельное белье;– деревянная: оригинальная шкатулка, портрет жены в деревянной раме, настенные часы, декоративная посуда;– чугунная — необязательно дарить тяжелые сковородки, можно выбрать оригинальную форму для выпечки, красивые фигурки для сада или другие интересные предметы;– медная или шерстяная: любые вещи из шерсти, изделия из металла в виде посуды или красивого украшения;– жестяная: подарки в виде различной кухонной утвари, сувениров и аксессуаров ручной работы;– фаянсовая: чайный или кофейный сервиз, горшочки для запекания, столовые наборы;– оловянная или розовая: дизайнерские украшения, а также фигурки, статуэтки из олова;– хрустальная свадьба: оригинальные украшения из стекла, бокалы из хрусталя, шикарная люстра, а также хрустальные фигурки семейной пары;– фарфоровая: сервизы, чашечки, предметы интерьера, статуэтки из фарфора;– серебряная свадьба: изделия из серебра в виде браслетов, сережек, колец, цепочки с кулоном и другие наборы украшений;– жемчужная: ювелирные украшения из настоящего жемчуга, изделия серебристых оттенков;– коралловая: комплект красивых украшений из кораллов, полотняная одежда, вещи и изделия с коралловым оттенком;– рубиновая: кольцо, изысканные серьги или брошь с рубином, часы с рубиновыми камушками, любые другие изделия и вещи рубинового и алого оттенков;– сапфировая: украшения и изделия с сапфиром;– золотая: новое золотое обручальное кольцо (это традиционный подарок) или другие украшения, предметы интерьера и обихода из золота или с позолотой;– бриллиантовая: изделия с бриллиантами и украшения из платины — можно выбрать и недорогой подарок с имитацией натурального камня.

Среди огромного выбора подарков на годовщину свадьбы можно выбрать что-то, что обязательно понравится вашей жене. Но главное — подарите его с любовью, обязательно крепко поцелуйте свою половинку и скажите нежные слова.

Подведем итог

Подарок на годовщину свадьбы жене может быть с проявлением заботы, романтичным, полезным или оригинальным — все зависит от того, что она любит больше всего.

Не стоит покупать подарок, который решит бытовые проблемы, он должен быть личным, только для нее.

Избегайте подарков-намеков, то есть тех, которые будут указывать на ее недостатки фигуры, возраст и т. п.

Источник: kleo.ru