Календарь окрашивания волос по фазам луны на декабрь 2020 года

13 декабря, под влиянием Стрельца, уместным будет незначительное изменение цвета волос, которое поможет скрыться от неприятностей.

Смена прически, окрашивание волос и иные парикмахерские манипуляции эксперты рекомендуют проводить в благоприятные по энергетике дни

Окрашивание волос в декабре поможет сохранить оптимистичный настрой перед приближающимися праздниками, и для этого важно выбрать правильную дату. В лунном календаре отражены рекомендации астрологов, с помощью которых каждый сможет изменить имидж без потери настроения, сил и удачи.

Смена прически, окрашивание волос и иные парикмахерские манипуляции эксперты рекомендуют проводить в благоприятные по энергетике дни. Узнать о них помогут лунные календари и содержащиеся в них подсказки астрологов. С их помощью удастся выбрать оптимальное время для похода к стилисту и благодаря окрашиванию привлечь в жизнь необходимые перемены.

1 декабря. Первый день зимы убывающая Луна проведет в Близнецах. В это время окрашивание волос в темные оттенки убережет от стресса и поможет достичь душевного равновесия.

2, 3 и 4 декабря. Луна пробудет в созвездии Рака три дня. 2 числа увеличить значимость среди коллег поможет окрашивание в светлые оттенки. 3 и 4 декабря волосы стоит красить в темные цвета, чтобы привлечь деловые контакты.

5, 6 декабря. Луна стареет, перемещаясь в созвездие Льва, и 6 декабря красить волосы в светлый тон стоит тем, кто хочет привлечь в жизнь нужных людей. 5 числа такая процедура будет нежелательной и может повлечь перепады настроения.

7, 8 декабря. Позитивное влияние Девы позволяет проводить окрашивание не только в салоне, но и дома, самостоятельно или доверив его кому-то из близких. В эти дни выбирать стоит естественные оттенки, чтобы привлечь в жизнь удачу и позитивный настрой.

9, 10 декабря. Двое суток Луна проведет в Весах, и астрологи рекомендуют красить волосы в темный оттенок 9 числа, чтобы произвести впечатление на коллег и занять желаемую должность. Красить волосы 10 числа — к конфликтам.

11, 12 декабря. Луна продолжает стареть, перемещаясь в созвездие Скорпиона. Красить волосы можно в любой из этих дней, чтобы увеличить энергию и привлечь в жизнь материальное благополучие.

13, 14 декабря. Приближается Новолуние, которое пройдет 14 декабря. В эти сутки энергетика Луны деструктивна, и окрашивание волос может спровоцировать проблемы с деньгами. 13 декабря, под влиянием Стрельца, уместным будет незначительное изменение цвета волос, которое поможет скрыться от неприятностей.

15, 16 декабря. Начинается рост Луны, и первые два дня ночное светило проведет в Козероге. Красить волосы в эти дни рекомендовано природными красителями, чтобы привлечь энергию прибыли и повысить свою самооценку.

17, 18 и 19 декабря. Эти дни растущая Луна проведет в Водолее. Красить волосы 17 и 18 числа важно в естественный оттенок, чтобы сохранить стабильность в деловой среде. 19 декабря светлые оттенки помогут привлечь нужные перемены. Менять цвет кардинально не обязательно— достаточно осветлить несколько прядей.

20, 21 декабря. Непостоянство Рыб скажется и на настроении: красить волосы 20 числа — к разладу с окружением. 21 декабря окрашивание высвободит любовную энергию и наградит хорошим настроением.

22, 23 и 24 декабря. Под влиянием импульсивного Овна красить волосы 22 числа не желательно, чтобы не искушать судьбу. В последующие дни окрашивание придаст сил для борьбы с временными преградами и придаст уверенности в своих силах.

25, 26 декабря. Рост Луны продолжается, и в эти дни она будет в союзе с Тельцом. Это время идеально не только для окрашивания, но и для укрепления локонов и процедур, предотвращающих секущиеся кончики. Удачно пройдет и окрашивание с целью убрать седину.

27, 28 и 29 декабря. Последние дни своего роста Луна проведет в Близнецах. Замаскироваться от забот и неприятностей поможет окрашивание в темный цвет. Победе в делах поспособствует незначительное изменение цвета волос.

30, 31 декабря. Завершает декабрь Новолуние 30 числа, которое пройдет в Знаке Рака. В эти сутки окрашивание волос поможет достичь внутреннего равновесия. Начало роста Луны пройдет в том же Знаке, и тем, кто хочет улучшить взаимопонимание с окружающими, стоит окрасить волосы в рыжий или золотистый оттенки.

Завершить декабрь на позитивной ноте мечтают многие, и для того, чтобы мечты стали реальностью, стоит прислушаться к мнению астрологов. В гороскопах отражены советы, благодаря которым получится привлечь удачу и с легкостью преодолеть трудности на пути к счастливой жизни.

Источник: dailyhoro.ru