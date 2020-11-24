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Гороскопы / Общество

Рекомендации от астролога Лилии Любимовой на последнюю неделю ноября

10:50 24.11.2020, Лилия Любимова Фото: instagram.com/p/CH5iH83nRYQ
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В пятницу мы войдем в коридор затмений, первое из которых состоится 30 ноября. Если вы хотите что-то кардинально поменять в своей жизни, помните, что это надолго, а может и навсегда!

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Астрологический прогноз с 23 по 29 ноября

Нас ждет отличная неделя для интеллектуальной работы, обучения и повышения образования, сообщает астролог Лилия Любимова. В пятницу мы войдем в коридор затмений, первое из которых состоится 30 ноября. Если вы хотите что-то кардинально поменять в своей жизни, помните, что это надолго, а может и навсегда! Поэтому хорошо подумайте.

Понедельник. Начало недели пройдет на романтической волне. Постарайтесь настроиться на бодрый лад и не позволяйте себе растекаться. Направьте свою энергию сегодня на конструктивные дела. В целом, день подойдет для романтического общения, творчества, медитаций, молитв, занятий психологией.


Вторник. Сегодня выделите время, чтобы помечтать о будущем. И обязательно обращайте внимание на знаки извне. Если ваша работа связана с творчеством, написанием текстов, ведением блогов в социальных сетях, то обязательно воспользуйтесь этим днем. А вот составлять отчеты, готовить важные документы сегодня не советую.

Среда. Сегодня мы будем полны решимости на активные действия. Причем действовать захочется напористо. Из-за этого могут возникать ссоры. Хорошо свою активность направить в спорт.

Четверг. День обещает быть напряженным и конфликтным. Мы можем резко доказывать свою правоту и не принимать чужую точку зрения. Из-за этого возможны ссоры и конфликты. Поступки на импульсе не приведут ни к чему хорошему.

Пятница. Сегодня мы входим в ауру затмения, которое состоится в самом начале следующей недели. Поэтому все, что мы делаем, имеет большое значение. Так, например, ссора может иметь затяжной характер, поэтому лучше сто раз подумать прежде, чем ее разжигать.

Суббота. Сегодняшний день обещает быть гармоничным и очень подходит для отдыха и расслабления. Мы сегодня очень чувствительны и восприимчивы, поэтому самое время для романтических свиданий. Также хорошо организовать фотосессию или заняться творчеством.

Воскресенье. Этот воскресный день отлично подходит для обучения и поездок. Оптимизм поможет справиться с любыми неприятностями. Отличный день для поиска информации, подбора учителя или гуру, планирования путешествий, прохождения всяческих тренингов.

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