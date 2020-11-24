Именины 24 ноября: церковный календарь

24 ноября именины отмечают
Мужчины
|Антон
|от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
|Афанасий
|от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
|Виктор
|от латинского слова victor - «победитель»
|Евгений
|от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
|Максим
|от римского родового имени Maximus - «величайший»
|Степан
|от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
|Теодор
|в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
|Тимофей
|от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
|Федор
|современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
|Яков
|от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
Женщины
|Стефания
|от греческого имени Стефанос (Стефан, в русской транскрипции – Степан) - «венок», «венец», «корона», «диадема»