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Общество / Стиль жизни

Именины 24 ноября: церковный календарь

07:10 24.11.2020 Фото: Pixabay
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По церковному календарю 24 ноября отмечается 11 именин: 10 мужских и 1 женские.

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Поздравляем!

24 ноября именины отмечают

Мужчины

Антон от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - «встречаться, сталкиваться», «вступать в бой», «состязаться» или антос - «цветок»
Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
Виктор от латинского слова victor - «победитель»
Евгений от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
Максим от римского родового имени Maximus - «величайший»
Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Тимофей от греческого имени Тимотеос - «почитающий Бога»
Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»

Женщины

Стефания от греческого имени Стефанос (Стефан, в русской транскрипции – Степан) - «венок», «венец», «корона», «диадема»
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