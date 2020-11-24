Расформировать Пенсионный фонд предложено в России

Если Пенсионный фонд будет упразднен, множество средств государству придется потратить на создание отдельного департамента по выплате пенсий граждан.

Если государство снова начнет выплачивать пенсии гражданам без посредника, размер ежемесячных денежных выплат вырастет

19 ноября 2020 года член федерального парламента Сергей Миронов рассказал гражданам о том, что России необходимо возвращаться к выплате пенсий непосредственно из бюджета. Соответствующая публикация от имени лидера фракции «Справедливая Россия» появилась на официальной сайте партии.

Сергей Миронов о прямой выплате пенсий из бюджета

За ликвидацию Пенсионного фонда России выступил депутат Государственной думы Сергей Миронов. Обращение к гражданам на эту тему он опубликовал на сайте партии «Справедливая Россия», которую он возглавляет.

По мнению Сергея Миронова, России нужно вернуться к прямой выплате пенсий из федерального бюджета. Он заявил, что Пенсионный фонд РФ работает неэффективно и уже является банкротом.

Помимо этого, Сергей Миронов раскритиковал пенсионную реформу. Как известно, стартовала она в 2019 году. Согласно данной реформе, до 2028 года пенсионный возраст в стране повысится на 5 лет. По мнению депутата парламента, на размер пенсий это позитивно не повлияет.

Негативно на материальное благосостояние российских пенсионеров, как заявил лидер фракции, оказала влияние и реформа пенсионного страхования с помощью сторонних фондов. Если государство снова начнет выплачивать пенсии гражданам без посредника, размер ежемесячных денежных выплат вырастет.

Почему нужно вернуться к прямой выплате пенсий

Задумались о ликвидации Пенсионного фонда депутаты парламента после того, как стало известно о масштабном дефиците. В 2021 году дефицит побьет антирекорд, поставленный в 2015 году.

Из-за дефицита выделить средства на выплату пенсий гражданам придется из федерального бюджета. В следующем году на эти цели государство потратит 3,5 трлн рублей. Это приблизительно 40% от всех доходов ПФР, которые он получит в 2021 году.

Выделять деньги правительство на нужды Пенсионного фонда планирует и в последующие годы. К примеру, в 2022 году направлено будет 3,86 трлн рублей, а в 2023 — 4 трлн рублей. Сумма может измениться, в зависимости от дальнейшей экономической ситуации в стран.

Сколько в этом году государство выделит в Пенсионный фонд, пока что неизвестно. Правительство еще не опубликовало поправки в проект бюджета ПФР. Прогнозируемая сумма — 3,2 трлн рублей. Эксперты утверждают, что на самом деле из федеральной казны на нужды ПФР придется отдать куда больше. Связано это с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса. По состоянию на сентябрь из бюджета с начала 2020 года в Пенсионный фонд уже были перечислены 2,9 трлн рублей.

Другие депутаты о выплате пенсий из бюджета

Прокомментировал слова Сергея Миронова о необходимости вернуться к прямым выплатам пенсий из бюджета Ярослав Нилов. Он возглавляет парламентский комитет по вопросам социальной политики. Как и лидер «Справедливой России», Ярослав Нилов критикует пенсионную реформу.

Депутат сообщил, что проведена пенсионная реформа с множеством ошибок. Касается это как повышения пенсионного возраста, так и создания Пенсионного фонда России.



Ярослав Нилов не согласен с Сергеем Мироновым, что Пенсионный фонд нужно ликвидировать.

Если ПФР будет упразднен, множество средств государству придется потратить на создание отдельного департамента по выплате пенсий граждан. Даже если выплаты будут производиться напрямую из бюджета федерации, муниципалитетов или регионов, привлечь придется много людей и денег. Ярослав Нилов считает, что таким образом вместо Пенсионного фонда в стране будет образована аналогичная структура с другим названием.

Источник: 1rre.ru