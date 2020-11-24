Пенсионерам по старости увеличат пособия с 1 января 2021 года

По усредненным данным пенсионеры станут получать выплаты где-то на тысячу рублей больше обычного

С 1 января 2021 года пенсионерам, которые выходят на заслуженный отдых по старости, будет произведено увеличение пенсий. Пересмотр суммы пособия носит плановый характер, и ориентирован на равнение по инфляции. Повышение в процентном соотношении составляет 6,3%.

Алгоритм планового увеличения пенсий по старости

Январская волна повышения пенсионных начислений касается тех граждан, которые получают классические страховые пенсии. Среди такой категории выделяют неработающих пенсионеров, которые претендуют на выплаты в связи с порогом старости. Они могут рассчитывать на повышение, которое перешагнуло официальную инфляцию почти в полтора раза. Эксперты прогнозируют, что инфляционный показатель будет колебаться в коридоре от 3,7% до 4%. Увеличение же составит 6,3%.

По усредненным данным пенсионеры станут получать выплаты где-то на тысячу рублей больше обычного.

Как сообщила Елена Бибикова, которая является заместителей председателя Комитета Совфеда по соцполитике, среднее значение пенсионного пособия доберется до отметки в 17,4 тыс. рублей. Немного дольше придется потерпеть ряду получателей из числа ветеранов и инвалидов вне зависимости от присвоенной группы. Им пересмотрят суммы пособий с февраля. Точный процент пока не оглашается, так как его рассчитывают на основании статистики индекса потребительских цен за прошлый отчетный период. По предварительным данным стоит ориентироваться на 3,8%.

Какие новшества в законодательстве ожидают пенсионеров с 2021 года

Апрельский этап повышений застрагивает всех тех, кто претендует на традиционные социальные пенсии. Они полагаются тем, кто не смогут собрать достаточно стажа и накопить нужное количество пенсионных коэффициентов. Здесь тоже пока невозможно сказать, на какую конкретно сумму повысится значение. Ориентировочный уровень – 2,6%. Именно такая прогнозная величина индекса была рассчитана по росту прожиточной пенсионной минималки.

Займутся законодатели и реформами в сфере накопительных пенсий, что подтвердил замминистра финансов Антон Дроздов.

Специалисты признают, что проект представляет собой сложные решения, так как власти стремятся достичь общего знаменателя, создавая вариант в интересах народа. На подготовительной стадии было предложено несколько проектов, но принято было решение в пользу осуществления программы накопительной пенсии исключительно в добровольном формате.

Пока что инициатива не получила окончательного одобрения, так как все еще лежит на рассмотрении для межведомственного согласования. Камнем преткновения стало то, что в Российской Федерации структура для накопительных пенсий пока что не получила идеального воплощения. Хотя закон по этой части принят, никто не может дождаться поступления отчислений, которые нужно перебрасывать в систему обязательного пенсионного страхования. Деньги попросту не заходят на накопительный счет. Так продолжается с 2014 года.

Готовящиеся изменения для накопительных пенсий

В ноябре члены Государственной думы собираются вплотную заняться вопросом пролонгации заморозки накопительной пенсии в стране. Рассматриваться законопроект будет уже во втором чтении. Если законодатели его одобрят, что и механизм будет остановлен до 2023 года.

По мнению госпожи Бибиковой, с большой долей вероятности Госдума поддержит пролонгацию заморозки, при этом парламентарий сделал акцент на невозможности вечно откладывать этот вопрос. Специалист полагает, что эффективнее было бы вывести накопительную пенсию за пределы обязательной пенсионной системы. Для этого ее надо сделать добровольной или корпоративной.

Источник: 1rre.ru