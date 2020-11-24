На какую доплату к пенсии могут рассчитывать пенсионеры Новосибирской области

Социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам устанавливается в случае, если совокупный доход пенсионера ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. В Новосибирской области в 2020 году он составляет 9487 рублей.
Претендовать на доплату может любой малоимущий пенсионер, независимо от вида получаемой пенсии. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата и иные меры социальной поддержки, установленные законодательством Новосибирской области.
Размер региональной социальной доплаты равен разнице между величиной прожиточного минимума пенсионера в регионе в размере 9487 рублей и общей суммой материального обеспечения пенсионера.
С 1 января 2020 года региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам устанавливается центрами социальной поддержки населения» по месту жительства (пребывания) пенсионера или фактического проживания.