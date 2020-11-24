На какую доплату к пенсии могут рассчитывать пенсионеры Новосибирской области

Претендовать на доплату может любой малоимущий пенсионер, независимо от вида получаемой пенсии. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата и иные меры социальной поддержки, установленные законодательством Новосибирской области.

Размер региональной социальной доплаты равен разнице между величиной прожиточного минимума пенсионера в регионе в размере 9487 рублей и общей суммой материального обеспечения пенсионера.

С 1 января 2020 года региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам устанавливается центрами социальной поддержки населения» по месту жительства (пребывания) пенсионера или фактического проживания.

Доплата к пенсии устанавливается по заявлению пенсионера с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения, на срок установления пенсии.

В беззаявительном порядке региональная социальная доплата к пенсии устанавливается детям-инвалидам и получателям пенсии по случаю потери кормильца на детей в возрасте до 18 лет.

Неработающие пенсионеры федеральных служб также имеют право на социальную доплату к пенсии при условии, если общая сумма материального обеспечения пенсионеров меньше установленной в Новосибирской области величины прожиточного минимума пенсионера.

В Новосибирской области получателями региональной социальной доплаты являются 99336 пенсионеров.

Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-0082.

Справочно:

В соответствии с Законом Новосибирской области от 10.11.2020 №22-ОЗ «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 2021 год» величина прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области для установления региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год составит 10378 рублей.