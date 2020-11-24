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Сколько заплатят за простой работникам на удаленке "не по вине сторон"

16:50 24.11.2020 Фото: pxhere
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Трудовые споры вызвали вопрос о неприкосновенности времени отдыха дистанционных работников после того, как оказавшиеся на удаленке люди стали жаловаться на звонки от начальства в любое время суток, и также задания на выходные и в праздники.

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Проблема возникла после того, как оказавшиеся на удаленке люди стали жаловаться на перегрузки

За сверхурочную работу сотрудникам на «дистанционке» заплатят вдвойне, а в случае простоя «не по вине сторон» им перечислят 2/3 тарифной ставки. Бесконтрольно увольнять трудящихся удаленно больше не получится: делать это разрешат в том случае, если сотрудник без уважительных причин два дня не выходил на связь с начальством.

Компромисс найден

Подготовка законопроекта о дистанционной занятости ко второму чтению была непростой: дебаты между работодателями, профсоюзами, независимыми экспертами и юристами шли с лета.

Дистанционную работу в законодательстве предложено разделить на три категории. Первая — «удалёнка» на постоянной основе. «Здесь речь идет о правоотношениях, когда работник изначально поступает на дистанционную работу», — рассказал журналистам первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Также дистанционная работа может стать временной. Но это в том случае, если сотрудник пришел трудиться на стационарном рабочем месте в компании, затем ситуация изменилась либо у него, либо у работодателя, либо по объективным, не зависящим от сторон причинам. Срок временной удаленной занятости парламентарии решили ограничить шестью месяцами. Кроме того, дистанционная работа может стать периодической. «Речь идет о том, что работник может часть времени работать дистанционно, часть в офисе, поэтому понятно, что в тот момент, когда он работает дистанционно, на него распространяются общие нормы, касающиеся дистанционного труда, когда работает в офисе — на него данные особенности распространяться не будут», — пояснил Исаев.

Сверхурочная работа на «удаленке» будет вознаграждена

Спор между работодателями и профсоюзами  вызвал вопрос о неприкосновенности времени отдыха дистанционных работников. Проблема возникла после того, как оказавшиеся на удаленке люди стали жаловаться на перегрузки, звонки от начальства и утром, и ночью, и поздно вечером, и также задания, которые им поручают выполнять и в выходные, и в праздники. Первоначально, была идея закрепить в Трудовом кодексе норму о праве сотрудников на офлайн, то есть позволить дистанционном работникам в неурочное время на звонки руководства не отвечать. Однако в дело вмешались юристы, указав на несправедливость: почему у стационарных работников личное время должно быть  «прикосновенным», а у дистанционных — неприкосновенным. «Формула, на которой остановились — время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время, независимо от того, когда это взаимодействие было»,  - сказал Исаев. При этом, согласно, Трудовому кодексу, рабочее время ограничивается 40 часами в неделю. Если лимит превышается, то такая работа должна оплачиваться как сверхурочная: первые два часа — по полуторному тарифу, последующие — по двойному.

Также парламентарии исходили из того, что от дистанционного работника требуется не сидение «от и до» какого-то определенного времени, а результат работы, а значит, если локальным нормативным актом не определено время работы, то его для себя сотрудник определит самостоятельно.

Дополнительную защиту «удаленные» сотрудники получат и от увольнений. Вменить им в вину отгул практически невозможно, так как в ТК он описан как отсутствие на рабочем месте свыше четырех часов в рабочее время. «Мы же, во-первых, договорились, что рабочее время определяет сам работник, во-вторых, у дистанционного работника может не быть рабочего места, — пояснил Андрей Исаев. В качестве замены предложена такая норма как невыход дистанционного работника на связь с работодателем без уважительных причин в течение двух рабочих дней. Норма более либеральная, чем в отношении стационарных работников, «там прогул — четыре часа отсутствия на рабочем месте, здесь невыход на связь в течение двух рабочих дней», подчеркнул парламентарий.

Временно перевести сотрудников на дистанционную работу можно будет без их письменного согласия — но только в исключительных случаях, таких как эпидемия или пожар. Наличие чрезвычайных обстоятельств при этом должен подтвердить своим решением орган госвласти или местного самоуправления. В том случае, если у работника и работодателя нет возможности организовать дистанционный труд — будет считаться простой не по вине сторон, который, в соответствии с Трудовым кодексом, оплачивается как 2/3 тарифной ставки. «При этом, согласно предложенным поправкам, коллективным договором или соглашением может быть установлен иной порядок оплаты подобного рода простоя. Могут быть частные решения, допустим, уход работника в очередной отпуск», — сказал Исаев. Однако такие индивидуальные подходы уже должны быть достигнуты «в виде договоренности между работником и работодателем».

Роль профсоюзов повышается

Подготовленный ко второму чтению законопроект — компромиссный, и если этого потребуют обстоятельства, в него оперативно внесут изменения, сказал «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Было много разных пожеланий, в ходе работы вскрылось немало подводных камней, и подготовка законопроекта могла затянуться надолго. Поэтому было принято решение с чего-то начать», — пояснил депутат. При этом межфракционная группа Госдумы, занимавшаяся подготовкой документа, продолжит работу — с тем, чтобы обеспечить контроль за воплощением его положений в жизнь, и в случае необходимости, оперативно предлагать поправки.

Источник: Парламентская газета

простой режим работы трудовой кодекс удаленка
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