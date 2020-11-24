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Отпуск в удобное время смогут брать все многодетные семьи

17:20 24.11.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Указанное право может быть реализовано до достижения младшим из детей 14-летнего возраста, отмечается в пояснительной записке.

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Сегодня семьи, например, с тремя детьми, где старший ребёнок уже достиг возраста 12 лет, теряют этот приоритет

Ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время предлагают давать большему количеству многодетных россиян. Действующую норму хотят распространить на семьи с детьми в возрасте до 18 лет. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Инициативу летом 2020 года внесло в Госдуму Заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа. Документом предлагается распространить приоритет при выборе дат отпуска на сотрудников с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. При этом указанное право может быть реализовано до достижения младшим из детей 14-летнего возраста, отмечается в пояснительной записке.

В настоящее время работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию и в удобное для них время. Таким образом, семьи, например, с тремя детьми, где старший ребёнок уже достиг возраста 12 лет, теряют этот приоритет, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Вместе с тем это может повлиять на трудовой процесс — ведь в организации могут работать несколько многодетных родителей, которые захотят отдохнуть в одно и то же время. Парламентарии одобрили документ в первом чтении, но с условием, что ко второму будет проработана система приоритетов при предоставлении этой льготы.

Источник: Парламентская газета

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