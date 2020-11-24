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Не сказал маме: 53 года ходил с монетой в носу, которую засунул в детстве

08:30 24.11.2020 Фото: pixabay
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Пациенту выполнили подслизистую коррекцию носовой перегородки, удалив искривленную часть хряща, и извлекли инородное тело из полости носа.

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Пациенту выполнили подслизистую коррекцию носовой перегородки, удалив искривленную часть хряща, и извлекли инородное тело из полости носа.

Врачи больницы имени Кончаловского в Зеленограде вытащили из носа мужчины монету, которая пробыла там более 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Пациент в возрасте 59 лет обратился в поликлинику к оториноларингологу с жалобой, что почти не может дышать носом. Компьютерная томограмма показала, что носовой ход с правой стороны полностью закупорен инородным телом каменистой плотности, а в задних отделах, ближе к носоглотке, находится предмет округлой формы. Также было выявлено искривление носовой перегородки.

"Только после КТ пациент вспомнил, как в глубоком детстве, примерно в шестилетнем возрасте, играя, засунул однокопеечную монетку в нос. Строгой маме сказать об этом он побоялся, а потом и вовсе забыл.  Бригада опытных специалистов под руководством ЛОР-врача Елены Непряхиной успешно провела эндоскопическую операцию. Длилась она полтора часа и проходила под общим интубационным наркозом", - говорится в сообщении.

По словам Непряхиной, операцию провели в пятницу, а в понедельник мужчину уже выписали. Пациенту выполнили подслизистую коррекцию носовой перегородки, удалив искривленную часть хряща, и извлекли инородное тело из полости носа.

"копейка" застряла в носу монета
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